Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una jornada más corta que lo habitual y con una sola declaración prevista: la del ex comisario Walter Maciel.

Para este jueves estaban programados inicialmente dos testimonios. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los postergó para dar lugar a la declaración que el imputado había solicitado la semana pasada y porque la audiencia deberá finalizar antes del mediodía.