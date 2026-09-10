El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Juicio por Loan: los interrogantes que debe responder Maciel
En la declaración de la tía del menor desaparecido volvió a ponerse bajo la lupa el accionar del ex comisario de 9 de Julio después de que otros testigos lo habían señalado. Ahora, se espera que en su declaración explique cómo actuó y que vio del resto de los imputados.
Hace 1 hora
Hoy solo declarará el ex comisario Maciel
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una jornada más corta que lo habitual y con una sola declaración prevista: la del ex comisario Walter Maciel.
Para este jueves estaban programados inicialmente dos testimonios. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los postergó para dar lugar a la declaración que el imputado había solicitado la semana pasada y porque la audiencia deberá finalizar antes del mediodía.
Hace 1 hora
Laudelina explicó por qué dijo que Loan murió en un accidente
En el marco del juicio, la tía de Loan pidió perdón por sus versiones anteriores y aseguró que José Codazzi fue quien le dijo “cómo tenía que hacer la declaración”.
En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, Laudelina Peña declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes, se quebró, pidió perdón por las mentiras que había contado anteriormente y apuntó contra quien fuera su abogado, José Codazzi.
Hace 2 horas
Declaró Benítez en el juicio por la desaparición de Loan: "Nunca dejé de buscarlo"
En su declaración, Benítez aseguró: "Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino".
Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, declaró en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes y apuntó contra Laudelina. "No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada", expresó.
Hace 3 horas
“Pérdida de tiempo”: las críticas de los defensores por la declaración de Laudelina
Después de la audiencia con una de las declaraciones más esperadas, los abogados que trabajan en el caso aseguraron que “fue más de lo mismo” y criticaron también al Fiscal Schaefer.
En una jornada cargada de tensión por la declaración de Laudelina Peña y por la discusión entre el abogado Rodolfo Baqué y el Fiscal Federal Carlos Schaefer, el juicio por la desaparición y ocultamiento de Loan Danilo Peña avanzó al punto en que empezó a notarse una línea que muchas partes sostienen desde el inicio del proceso: fue un error haber sentado en el banquillo al mismo tiempo a los siete imputados por la sustracción y ocultamiento con los 10 procesados por el desvío de la investigación, en la conocida como causa conexa.
07:01 | 09/09/2026
Laudelina confesó que mintió y complicó a Maciel en el juicio por Loan
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
14:39 | 08/09/2026
"Deberían saber dónde está Loan": Laudelina apuntó a tres detenidos
Laudelina Peña lloró, confesó que mintió y pidió perdón. La tía de Loan aclaró que "el nene no iba con cualquiera" y también apuntó contra el excomisario Maciel.
14:18 | 08/09/2026
Las acusaciones de Laudelina contra el comisario Maciel
La tía de Loan Peña declaró por primera vez ante el Tribunal Federal de Corrientes y se desdijo de algunas de las versiones que dio anteriormente.
11:17 | 08/09/2026
La declaración de Laudelina en el caso Loan: "Perdón por las mentiras"
En una nueva audiencia, la tía del menor pidió hablar pero negó responder preguntas a los abogados. Hubo tensión en la sala y varias interrupciones por el llanto en plena declaración.
06:37 | 08/09/2026
Juicio por Loan: el ex comisario Maciel, Laudelina Peña y su pareja podrían declarar
Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
11:27 | 06/09/2026
Juicio por Loan: qué dejaron las últimas declaraciones de las audiencias del caso
Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
11:32 | 04/09/2026
Por qué hablan de una "ruptura del pacto" en el juicio por Loan
El excomisario e imputado Walter Maciel pidió volver a declarar durante el juicio. La familia espera que su testimonio ayude a romper el silencio entre los acusados.
19:04 | 03/09/2026
Detuvieron en Tunuyán a la "falsa perito" que trabajó en la desaparición de Loan Peña
La mujer fue detenida en Tunuyán este jueves al mediodía. Los agentes que la identificaron comprobaron que sobre ella existían medidas judiciales vinculadas con la causa del niño que desapareció hace dos años en un paraje correntino.
14:30 | 03/09/2026
Juicio por Loan: una nueva declaración de Maciel enciende las alarmas sobre su rol
En el juicio por la sustracción y ocultamiento del pequeño en junio de 2024, el ex comisario fue varias veces señalado y ahora pidió defenderse. El Tribunal le advirtió que no habrá nuevas postergaciones.
14:21 | 01/09/2026
Giro en el caso Loan: piden que no se descarte la hipótesis de trata por estas razones
Apelan el fallo de la jueza federal de Goya, Pozzer Penzo, luego de tomar la decisión de descartar la hipótesis de trata de personas en el caso que conmocionó a Corrientes.