Laudelina había dicho que Loan murió en un accidente: 2 años después, explica por qué

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, Laudelina Peña declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes, se quebró, pidió perdón por las mentiras que había contado anteriormente y apuntó contra quien fuera su abogado, José Codazzi.

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Según el relato de la tía del niño, el letrado habría sido quien le indicó qué debía decir ante la Justicia y cómo debía reconstruir los sucesos del 13 de junio del 2024, cuando Loan desapareció tras el almuerzo familiar en el paraje El Algarrobal cerca de la localidad de 9 de Julio.

“Fue Codazzi quien me dijo cómo tenía que hacer la declaración, cómo tenía que decir”, indicó Laudelina durante la audiencia y puntualizó en la versión del supuesto accidente que había dado en una de sus declaraciones previas: “Él inventó lo del accidente, que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó”.

Sobre los motivos de aquellas acusaciones Laudelina agregó: “Todo lo que me mandó a decir fue todo puesto por él, que la verdad hasta el día de hoy no entiendo para qué”.

El pedido de disculpas de Laudelina

La declaración de Laudelina ante el Tribunal empezó con un pedido de disculpas. Frente a los jueces, la mujer manifestó su intención de explicar lo ocurrido y reconoció que algunas de sus versiones anteriores no habían sido verdaderas.

Laudelina había quedado comprometida luego de instalar la hipótesis de que Loan había sido atropellado y que posteriormente se había ocultado su cuerpo. Aquella versión había generado mucho impacto en la investigación y derivó en operativos de búsqueda sin sentido.

Ahora reconoció que esa historia había sido construida por Codazzi y que ella siguió sus indicaciones. La mujer también había señalado antes que fue víctima de presiones en las primeras etapas de la investigación.

Las acusaciones contra el excomisario Walter Maciel

Otro de los puntos relevantes de su declaración tuvo que ver con el relato de las primeras horas tras la desaparición de Loan. Laudelina volvió a referirse al accionar del entonces comisario Walter Maciel, quien se encontraba a cargo de la comisaría de 9 de Julio.

Según su declaración, durante la búsqueda hubo momentos de confusión y situaciones sospechosas que alertaron a los familiares. Uno de los sucesos que mencionó fue la comunicación policial que habría escuchado donde se informaba que Loan había sido encontrado con vida, aunque el niño nunca apareció.

Reveló que entonces Maciel "salió a buscarlo", pero que cuando volvió sin él explicó que el radar se había confundido con un dron. “Nos hicieron quedar para tomarnos a todos declaración, pero nunca me la tomaron”, sintetizó Laudelina.