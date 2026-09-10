El avance del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tuvo la declaración de Laudelina Peña, imputada como una de las principales sospechosas de la desaparición, y puso la observación nuevamente en el accionar del excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio, como lo habían hecho otros testigos anteriormente. Frente a esto, el abogado de Walter Maciel, Richard Vallejos, aseguró que “Laudelina no aportó nada nuevo y no le creo nada” y sostuvo que sólo cierra la hipótesis del accidente en la cual su defendido queda alejado completamente porque no estaba en ese momento en el campo donde desapareció Loan. Pese a las críticas, el defensor del ex policía sostuvo que no planea pedir un careo entre Laudelina y Maciel porque entiende que no solucionaría nada.

{{{htmlAmp}}}

La declaración de Laudelina

En su relato, Laudelina había criticado la forma de actuar del excomisario cuando sostuvo que Maciel “me llevó a la Comisaría y allí estaban sentados Millapi y Ramírez. Llamó la radio y dijeron que lo encontraron a Loan, que estaba bien y asustado” y entonces señaló que fue el ex comisario quien salió rumbo al campo a buscar al pequeño pero que volvió más de cuatro horas más tarde y dijo “no apareció Loan, no sabían nada”. Además Laudelina dijo que en ese momento el comisario los mantuvo en la seccional para que les tomaran declaración pero eso nunca pasó, aunque en el expediente quedó establecido que Millapi y Ramírez quedaron detenidos desde esa noche mientras que Laudelina fue liberada. Las actuaciones en la comisaría no solo fueron criticadas por la imputada sino que otros testigos ya habían hablado de los manejos de Walter Maciel en la seccional.

Qué dijeron los policías sobre el accionar de Maciel en el caso Loan

Entre esas declaraciones se tomó con detalle la del policía Eduardo Torres que actuaba como secretario de actuaciones del ex comisario y explicó cómo eran los movimientos cuando Maciel daba directivas. Además, el mismo oficial fue quien reveló cómo se hizo el secuestro de los vehículos de Pérez y Caillava en la comisaría y la reunión con Maciel previo a ese acto. El mismo policía reveló que recibieron la denuncia de la desaparición por parte de otro policía, de apellido Duarte, que había sido contactado por Caillava. El mismo policía contó que fue Maciel quien ordenó que confeccionaran citatorios a declarar a los vecinos que habían marchado en el pueblo pidiendo por la aparición de Loan. Según dijo, el comisario había pedido esas citaciones en orden a un requerimiento del fiscal Castillo, quien, sin embargo, luego desmintió haber emitido esas órdenes, según dijo el testigo Torres ante el Tribunal. Sobre esas cuestiones se espera que Maciel pueda traer algún tipo de respuesta.

El oficial Mariano Duarte declaró que fue él quien recibió la llamada en su teléfono celular de Victoria Caillava para decirle que “se había perdido un nenito en el monte”. Ese llamado, detalló Duarte, fue alrededor de las 15.35 del 13 de junio de 2024 pero recién una hora y media más tarde Maciel convocó por la plataforma WhatsApp a todos los policías para que fueran con linternas a la comisaría para ayudar con los rastrillajes. El relato de Duarte cobra importancia no solamente por su declaración acerca de los movimientos de Maciel sino porque fue el policía que acompañó a Laudelina al lugar donde había huellas y luego apareció el botín de Loan y que ayer, la tía del menor aseguró que no fue ella quien lo encontró. Duarte dijo ante el Tribunal que Laudelina habría guiado el recorrido y sabía dónde debían buscar y que Maciel ya se encontraba en el lugar cuando llegaron y que no advirtió preocupación en su actitud.

Otro policía que declaró acerca de los movimientos de Maciel durante la búsqueda del menor. Se trata de Hugo Alegre, también policía de la comisaría de 9 de Julio. Según su relato, él recibió la orden de custodiar el lugar donde apareció el calzado semienterrado en el barro y aseguró que desconocía quién lo había encontrado. "En el lugar de la búsqueda lo vi al comisario Maciel; daba las órdenes, los grupos los organizaba él", sostuvo ante el Tribunal. En esa audiencia, Alegre explicó que fue el propio ex comisario quien les había ordenado “sacar fotos a los niños” en el colegio al que asistía Loan, una situación que repudiaban los vecinos de la localidad de 9 de Julio y tras las críticas empezaron a recibir las citaciones que había contado el oficial Duarte. Pero el oficial Alegre, en su declaración, también habló del falso hallazgo de Loan la madrugada del 14 de junio de 2024, otra circunstancia que también explicó Laudelina en su declaración. El policía que actuaba bajo las órdenes de Maciel dijo al Tribunal que “la información provino del entonces comisario” y explicó también que los objetos que no se peritaron o que fueron marcados como abandonados por la investigación estaban en un depósito que Maciel cerraba con llave.

En una nueva declaración de policías, el sargento Orlando Cáceres explicó durante más de tres horas como fueron los trabajos de búsqueda y de investigación que, según señaló, estuvieron siempre a cargo del ex comisario Walter Maciel. Su testimonio sirvió para que el Tribunal pudiera trazar una línea de tiempo ya que el sargento de la policía de Corrientes contó cómo el entonces ex comisario lo obligó a cambiar horarios ya que era Maciel quien se llevaba los libros de guardia y después lo obligaba a poner los detalles de distintos borradores que recibían de otros policías. “Poné lo que yo te digo”, contó Cáceres que le ordenó el ex comisario cuando le informó que no eran esos los horarios de búsqueda y que así se alteraba la prueba de la investigación. Esos libros, corroboró la investigación, tenían tachaduras y falta de hojas, lo que conforma una prueba esencial contra Maciel. Finalmente, fue el Jefe Regional Roque Báez que cuando declaró cuestionó el accionar de Maciel y hasta dijo que “levantó la búsqueda sin ninguna orden” y hasta explicó al Tribunal que ese acto fue cuando el entonces comisario le avisó a su propio jefe a las 2 de la madrugada que el menor había aparecido. Báez, además, cuestionó que Maciel fue quien autorizó a Pérez y Caillava a viajar cuando la policía no está facultada para esos permisos.

La semana pasada, fue el propio Maciel quien pidió la palabra ante el Tribunal y solicitó incorporar un abogado más a su defensa. Ante las críticas por el posible intento de dilatar el juicio, el ex comisario sostuvo “soy imputado y perjudicado pero voy a colaborar en todo, yo quiero aportar a la causa, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”. En las últimas horas, el codefensor de Maciel, Guillermo Hérnandez, aseguró que Maciel va a declarar y “va a aclarar muchas cosas” después de la ampliación de Laudelina y sostuvo que ellos siguen manejando la hipótesis del accidente y que eso ocurrió cuando Maciel no estaba presente en el lugar. Ahora, la expectativa está puesta en que el excomisario explique todos los roles el día de la desaparición y los siguientes y en conocer si se rompe el silencio de los imputados y se conoce qué pasó con Loan.