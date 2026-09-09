En una jornada cargada de tensión por la declaración de Laudelina Peña y por la discusión entre el abogado Rodolfo Baqué y el Fiscal Federal Carlos Schaefer, el juicio por la desaparición y ocultamiento de Loan Danilo Peña avanzó al punto en que empezó a notarse una línea que muchas partes sostienen desde el inicio del proceso: fue un error haber sentado en el banquillo al mismo tiempo a los siete imputados por la sustracción y ocultamiento con los 10 procesados por el desvío de la investigación, en la conocida como causa conexa.

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Mientras tanto, la declaración de Laudelina mantuvo vigente el enigma acerca del llamado “pacto de silencio” ya que en su declaración cuestionó a “los mayores que estuvieron con Loan” señalando a Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y su marido, Antonio Benítez; pero no avanzó con los roles de Carlos Pérez y Victoria Caillava como lo había hecho en la instrucción.

La tía de Loan también señaló fuertemente la función que cumplieron el abogado José Codazzi y del ex comisario Walter Maciel en el caso, pero no terminó de convencer ni de explicar quiénes los dejaron intervenir. Es decir, para fuentes cercanas a la investigación la declaración de Laudelina “buscó acomodar algunos roles como ya lo había querido hacer antes” y hasta el mismo fiscal Schaefer destacó que la mujer tuvo “un rol clave” y la señaló como “la mujer que coordinó para sacarlo a Loan”.

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La exposición de Laudelina no pudo ser seguida por los otros imputados porque se los retiró de la sala a pedido de los declarantes y los abogados defensores no pudieron hacer preguntas porque al inicio de la declaración se estableció que la imputada sólo respondería a su defensora y al fiscal a cargo.

Tras su declaración, la abogada que la representa, Mónica Chirivín, destacó las palabras de la tía del pequeño y aseguró que “es importante destacar que no es ella quien encuentra las huellas y el suceso del botín”; al tiempo que sostuvo que “hay que creerle a Laudelina pero sobre todo a los testigos porque venimos escuchando que encontraron las huellas a la noche cuando ella estaba en la comisaría”. Para la letrada, la mujer “es un chivo expiatorio” y justificó la declaración de su defendida asegurando que “hay ventanas horarias donde hay manejo de otra gente y no precisamente de Laudelina”.

Uno de los defensores que más se mostró en contra del testimonio fue Richard Vallejos, el abogado del ex comisario Walter Maciel quien aseguró: “No aportó nada nuevo y no le creo nada, ya fueron muchas veces las que dijo y se desdijo”. Asimismo, criticó la audiencia: “Siento que perdimos el tiempo escuchando a una persona que no tuvo nada relevante para declarar”. El abogado mantuvo su hipótesis de que existió un accidente y destacó que “a lo largo de las audiencias todas las hipótesis fueron descartadas y la única que subsiste es la del accidente, y no encuentro otra hipótesis de que si no fue eso, qué es lo que pasó”, justificó. Por otro lado, más allá de los cuestionamientos, fue categórico: “No creo necesario pedir un careo con el excomisario Maciel”.

Pese a las críticas, desde la acusación se mostraron satisfechos con la declaración de Laudelina y fue la fiscal Tamara Pourcel quien aseguró que “con la declaración se rompió el silencio que había entre todos y ahora van a querer hablar todos los que ella involucró”, señalando así la posibilidad de que en las próximas audiencias pidan declarar Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel Ramírez. Además consideró que todos quieren salvarse y ahora “como todos dicen que son inocentes van a empezar a hablar para buscar exculparse de cualquier acusación”.

En contraposición, la abogada querellante que representa a los padres de Loan, Belén Russo Cornara, cuestionó la declaración de Laudelina y sostuvo que “continúa modificando el relato con nuevas mentiras y poner en foco a la familia”, señalando que la imputada declaró que tomaban mate durante la búsqueda o que el papá no le dio importancia a la desaparición. “Una falta de respeto todo lo que dijo”, consideró y señaló que “ya declararon muchos testigos que señalaron que nunca lo vieron a José ebrio o que contaron el sufrimiento de Maria. Lo único que dijo la imputada, que no tiene obligación de decir verdad, son nuevas mentiras”.

En cuanto al avance del juicio, Russo Cornara expresó que “lamentablemente no sabemos si algún día vamos a conocer la verdad porque hoy tenía la oportunidad de decir dónde estaba Loan, qué pasó y nunca dijo nada de él”. Mientras que agregó sobre su declaración: “Lo único que hizo fue intentar protegerse, cubrir lo que dijo en su momento y querer justificar sus declaraciones anteriores. Vuelve a dejarnos en la situación de no saber qué tomar por cierto y qué no”.

Ahora, la expectativa del juicio está puesta en la declaración de Antonio Benítez y Walter Maciel, cuyos abogados deslizaron que hablarán en estas jornadas. A su vez, se espera saber qué pasará con Carlos Pérez y Victoria Caillava, los dos imputados y señalados por una posible participación clave en la desaparición y ocultamiento que, hasta ahora, no mostraron interés en hablar durante el juicio. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que -finalmente- los imputados hayan empezado a romper el pacto de silencio y se sepa qué pasó y dónde está Loan.