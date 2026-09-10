Giro dramático en el caso Loan: la contundente hipótesis que presentó el comisario Maciel ante los jueces

El juicio por la desaparición de Loan Peña tuvo este jueves la declaración de Walter Maciel, el excomisario de 9 de Julio que está acusado como partícipe necesario del delito de sustracción y ocultamiento del menor en el Paraje Algarrobal. Frente al Tribunal Federal de Corrientes, el policía sostuvo que el niño murió tras ser atropellado y que posteriormente su cuerpo fue levantado y ocultado por los imputados en la causa.

{{{htmlAmp}}}

Maciel fue contundente al plantear su hipótesis y apuntó directamente contra los acusados Carlos Pérez, María Victoria Caillava y la tía del pequeño, Laudelina Peña. “No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes”, afirmó el hombre en su declaración.

El excomisario resumió su versión en que el caso fue “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. Cabe remarcar que se trata de su interpretación de los elementos de prueba de la investigación y no de una conclusión del tribunal.

La actuación de Maciel durante las primeras horas de búsqueda

Durante su extensa declaración, Maciel reconstruyó lo que hizo el 13 de junio del 2024, cuando Loan desapareció tras el almuerzo familiar en una zona rural de 9 de Julio. Según relató, se encontraba en la comisaría y había diagramado un operativo por las actividades que se desarrollaban en el pueblo. Más tarde fue informado de la desaparición de Loan y se dirigió hasta el lugar para entrevistar a la abuela, los padres y otras personas que se encontraban allí.

“Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó Maciel y aseguró: “Por más que esté preso, sigo investigando”.

El excomisario afirmó que alrededor de las 17:30 informó al fiscal sobre lo ocurrido y que pidió refuerzos a 32 dependencias policiales cuando comenzó a oscurecer. También sostuvo que inicialmente la información que recibió indicaba que Loan había ido hacia el naranjal y había regresado solo.

Apuntó contra Laudelina y negó haber favorecido a otros acusados

Uno de los principales puntos de la declaración de Maciel fue su señalamiento a Laudelina Peña. Maciel aseguró que sospechó de ella desde el principio y que en reiteradas oportunidades pidió que fuera detenida.

También cuestionó los distintos cambios en las declaraciones de la mujer y rechazó haber mantenido con ella la conversación que la acusada había relatado durante el proceso. “Es totalmente mentira”, afirmó. Además sostuvo que el botín de Loan encontrado durante los primeros rastrillajes fue “plantado” por Laudelina, en supuesta coordinación con Pérez y Caillava, para desviar la búsqueda del menor.

Para cerrar, el excomisario negó haber tenido vínculos con los otros acusados y aseguró que Benítez, Ramírez y Millapi “no tienen nada que ver”.