El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña atraviesa un momento clave. Después de más de dos años sin saber qué ocurrió con el nene, en las últimas audiencias empezaron a surgir declaraciones cruzadas entre los principales acusados.

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En ese contexto, la fiscal Tamara Pourcel indicó que empezó a romperse el “pacto de silencio” que, según la acusación, mantenían los imputados entre sí. “Esperábamos hace mucho tiempo que empiecen a romper el pacto de silencio y hablen”, afirmó a TN.

La fiscal dijo que fueron días particularmente difíciles para la familia de Loan. También destacó que las nuevas declaraciones incorportadas al expediente pueden aportar elementos fundamentales para reconstruir lo que ocurrió la tarde del 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Las declaraciones de Laudelina y Maciel

Uno de los momentos más importantes del juicio tuvo que ver con la declaración de Laudelina Peña, quien pidió que los demás acusados no estuvieran presentes en la sala mientras hablaba. En su testimonio pidió perdón por sus declaraciones anteriores y se despegó de la versión del accidente. También del supuesto “botín” que había hallado durante los primeros días de la investigación.

El excomisario Walter Maciel también decidió declarar ante el Tribunal Federal de Corrientes días después de Laudelina. Su testimonio fue impactante ya que sostuvo una versión distinta sobre lo que pasó con el nene: aseguró que Loan habría muerto tras ser atropellado y que su cuerpo habría sido ocultado por Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

La fiscal cuestionó esa hipótesis e indicó que para el Ministerio Público no coincide con la principal línea de investigación.

La Fiscalía sostiene que a Loan se lo llevaron

La representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente al explicar cuál es la hipótesis de la acusación. Según indicó, Loan no se perdió ni se fue solo, sino que fue sacado del lugar, subido a una camioneta y desde entonces se desconoce dónde está. “Lo del accidente son teorías”, afirmó Pourcel.

En esa línea, consideró que los siete principales acusados conocen lo que ocurrió con el niño y que las últimas declaraciones en el marco del juicio podrían contribuir a revelar finalmente esa información.

Todavía restan escuchar nuevos testimonios en el juicio oral que continúa desarrollándose en el Tribunal Federal de Corrientes. Para la Fiscalía, el desafío está en contrastar las diferentes declaraciones y sacar en limpio qué ocurrió la tarde en la que Loan fue visto por última vez.