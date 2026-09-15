El juicio por la desaparición de Loan tuvo un nuevo giro. La defensa de Laudelina Peña decidió desistir del careo que había solicitado con el excomisario Walter Maciel tras las fuertes acusaciones cruzadas que los dos realizaron en sus declaraciones ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

{{{htmlAmp}}}

La medida había sido planteada por la abogada Mónica Chirivín después de que Maciel apuntara directamente contra Laudelina y contra el matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Como el excomisario todavía debe completar su testimonio, la letrada explicó que considera más conveniente esperar y que su defendida pueda responder luego a sus dichos.

Maciel continuará con su declaración

Laudelina y Maciel ya brindaron extensas declaraciones ante el tribunal, en las que presentaron versiones diferentes sobre lo ocurrido con Loan. El excomisario comenzó a declarar el jueves 10 de septiembre y continuará su testimonio este miércoles 16.

Maciel ya sostuvo que el nene habría sido atropellado y que posteriormente su cuerpo fue levantado y ocultado. Según su versión, los responsables serían Pérez, Caillava y Laudelina. El excomisario aseguró que llegó a esa conclusión a partir de las pruebas que analizó durante el tiempo que estuvo detenido.

Por su parte, Laudelina cuestionó la actuación de Maciel durante las primeras horas de la búsqueda y rechazó de manera contundente la hipótesis del accidente. Durante su declaración también pidió perdón por las mentiras que había dicho antes en la investigación y responsabilizó a su exabogado José Codazzi por haber influido en ello.

La defensa eligió otra estrategia

Según explicó Chirivín, el careo perdió sentido ya que se realizaría días después de la declaración del excomisario Maciel. “El careo se tenía que hacer cuando declaró Maciel, no cinco días después”, sostuvo la abogada, y además señaló que el imputado todavía debe terminar su testimonio.

En lugar del enfrentamiento entre los dos, la defensa prepara una ampliación de la declaración de Laudelina, en la que podrá responder punto por punto a las afirmaciones que realizó Maciel.

La decisión se tomó mientras el juicio continúa desarrollándose en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes. Además de la continuidad del testimonio de Maciel, para este miércoles están previstas las declaraciones de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda.

Cabe destacar también que las declaraciones de la periodista Paula Bernini y de la vecina Deisy Leonela Ávalos fueron dejadas sin efecto en el marco del juicio.