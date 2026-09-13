El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: qué dejaron las últimas audiencias del caso
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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"A Loan lo atropellaron": las frases de Walter Maciel en el juicio
Walter Maciel, el comisario acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña, declaró ante el tribunal y aseguró que el nene murió tras ser atropellado. A quiénes apuntó.
Walter Maciel, el comisario acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña en Corrientes, compareció este jueves ante el tribunal y brindó su declaración en el juicio. Durante su testimonio, el acusado aseguró que el nene murió tras ser atropellado y que, luego de ese hecho, el cuerpo fue levantado y ocultado por Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Maciel insistió en que las pruebas reunidas en la causa son “contundentes” y que no tiene dudas sobre lo ocurrido. “Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice”, afirmó ante la sala.
Hace 2 horas
Giro en el caso Loan: la contundente hipótesis que presentó Maciel ante los jueces
El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes y sostuvo que las pruebas respaldan la hipótesis de un atropellamiento, seguido del ocultamiento del cuerpo del niño.
El juicio por la desaparición de Loan Peña tuvo este jueves la declaración de Walter Maciel, el excomisario de 9 de Julio que está acusado como partícipe necesario del delito de sustracción y ocultamiento del menor en el Paraje Algarrobal. Frente al Tribunal Federal de Corrientes, el policía sostuvo que el niño murió tras ser atropellado y que posteriormente su cuerpo fue levantado y ocultado por los imputados en la causa.
Hace 3 horas
Juicio por Loan: los interrogantes que debe responder Maciel
En la declaración de la tía del menor desaparecido volvió a ponerse bajo la lupa el accionar del ex comisario de 9 de Julio después de que otros testigos lo habían señalado. Ahora, se espera que en su declaración explique cómo actuó y que vio del resto de los imputados.
El avance del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tuvo la declaración de Laudelina Peña, imputada como una de las principales sospechosas de la desaparición, y puso la observación nuevamente en el accionar del excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio, como lo habían hecho otros testigos anteriormente. Frente a esto, el abogado de Walter Maciel, Richard Vallejos, aseguró que “Laudelina no aportó nada nuevo y no le creo nada” y sostuvo que sólo cierra la hipótesis del accidente en la cual su defendido queda alejado completamente porque no estaba en ese momento en el campo donde desapareció Loan. Pese a las críticas, el defensor del ex policía sostuvo que no planea pedir un careo entre Laudelina y Maciel porque entiende que no solucionaría nada.
13:19 | 11/09/2026
"Se enterró solo": la frase de Caillava a Pérez tras los dichos de Maciel
La frase de una de las principales imputadas por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña sorprendió en pleno debate. La hipótesis del accidente volvió a ser cuestionada por abogados y fiscales.
06:39 | 10/09/2026
Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel
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19:09 | 09/09/2026
Declaró Benítez en el juicio por la desaparición de Loan: "Nunca dejé de buscarlo"
En su declaración, Benítez aseguró: "Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino".
13:18 | 09/09/2026
Laudelina explicó por qué dijo que Loan murió en un accidente
En el marco del juicio, la tía de Loan pidió perdón por sus versiones anteriores y aseguró que José Codazzi fue quien le dijo “cómo tenía que hacer la declaración”.
11:31 | 09/09/2026
“Pérdida de tiempo”: las críticas de los defensores por la declaración de Laudelina
Después de la audiencia con una de las declaraciones más esperadas, los abogados que trabajan en el caso aseguraron que “fue más de lo mismo” y criticaron también al Fiscal Schaefer.
07:01 | 09/09/2026
Laudelina confesó que mintió y complicó a Maciel en el juicio por Loan
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14:39 | 08/09/2026
"Deberían saber dónde está Loan": Laudelina apuntó a tres detenidos
Laudelina Peña lloró, confesó que mintió y pidió perdón. La tía de Loan aclaró que "el nene no iba con cualquiera" y también apuntó contra el excomisario Maciel.
14:18 | 08/09/2026
Las acusaciones de Laudelina contra el comisario Maciel
La tía de Loan Peña declaró por primera vez ante el Tribunal Federal de Corrientes y se desdijo de algunas de las versiones que dio anteriormente.
11:17 | 08/09/2026
La declaración de Laudelina en el caso Loan: "Perdón por las mentiras"
En una nueva audiencia, la tía del menor pidió hablar pero negó responder preguntas a los abogados. Hubo tensión en la sala y varias interrupciones por el llanto en plena declaración.
06:37 | 08/09/2026
Juicio por Loan: el ex comisario Maciel, Laudelina Peña y su pareja podrían declarar
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11:27 | 06/09/2026
Juicio por Loan: qué dejaron las últimas declaraciones de las audiencias del caso
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