Juicio por Loan: qué dejaron las últimas audiencias del caso

El avance del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tuvo la declaración de Laudelina Peña, imputada como una de las principales sospechosas de la desaparición, y puso la observación nuevamente en el accionar del excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio, como lo habían hecho otros testigos anteriormente. Frente a esto, el abogado de Walter Maciel, Richard Vallejos, aseguró que “Laudelina no aportó nada nuevo y no le creo nada” y sostuvo que sólo cierra la hipótesis del accidente en la cual su defendido queda alejado completamente porque no estaba en ese momento en el campo donde desapareció Loan. Pese a las críticas, el defensor del ex policía sostuvo que no planea pedir un careo entre Laudelina y Maciel porque entiende que no solucionaría nada.