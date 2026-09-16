Maciel, directo contra Laudelina: por qué complicó a la tía de Loan y qué cambia en el juicio con su declaración

La nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor que es buscado desde el 13 de junio de 2024 cuando su rastro se perdió después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal cercano a la localidad correntina de 9 de Julio, estuvo marcada por una nueva declaración del ex comisario de la comunidad, Walter Maciel, que ya había hablado dos veces en el debate. La primera vez fue porque pedía el ingreso de un codefensor y aseguró que no iba a dilatar los tiempos del juicio, y la segunda fue una primera ampliación de testimonio donde trató de plantear nuevamente la hipótesis de que hubo un accidente y además involucró directamente a Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava como “los responsables” de lo que pasó esa tarde.

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Después de esa intervención y tras alguna burla y comentarios de la pareja Perez - Caillava, la defensa de Maciel había pedido un careo entre el ex policía y Laudelina, algo que la defensa de la tía de Loan no aceptó y destacó que “Maciel está muy bien preparado por su abogado”. Además, la abogada Mónica Chirivín habló de su defendida y sostuvo que “Laudelina es la que menor dicción tiene, no sabe hablar” como el ex comisario y marcó una diferencia entre los dos testimonios porque sostuvo que “en la declaración de ella no hay prepotencia” como en la de él. Sin embargo, la abogada y el relato del ex comisario coinciden en que “hay otras personas que saben que pasó con Loan” aunque la letrada volvió a criticar la hipótesis que plantea el ex comisario y aseguró que “compartimos con la fiscalía que hubo sustracción y ocultamiento”. Ante el debate por posibles careos y más allá de la negativa, Chirivín insistió en que “el careo debía ser en el momento, no cinco días después porque ya no tiene sentido” y destacó que igualmente después de las acusaciones “es ideal que Laudelina haga una ampliación de su indagatoria”.

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Durante la mañana, el ex comisario Maciel - que ya había hablado más de dos horas- volvió a sentarse frente al Tribunal para insistir con la teoría del accidente y revelar que “Pérez me dijo que atropelló a una oveja pero para mi fue a Loan” y profundizó sus acusaciones contra Laudelina Peña, Victoria Caillava y Carlos Pérez. En cuanto al atropello, Maciel contó que el ex marino le contó que había encontrado una oveja con cría y que el animal quiso atacarlo por eso pudo haberla atropellado, por eso “lo que yo interpreté en ese momento y hoy lo certifico y no tengo ninguna duda, su dicho es que lo pudo haber atropellado al menor de edad, a Loan”, destacó el ex comisario. Además, haciendo un repaso de la investigación, Maciel sostuvo que fue Carlos Perez quien habló por primera vez de un atropellamiento.

En otro punto de su declaración, Maciel volvió a hablar de la búsqueda de pruebas y señaló puntualmente que “el botín fue plantado para desviar la investigación” y sus palabras provocaron un tenso cruce con el Fiscal Carlos Schaefer que terminó con la afirmación de Walter Maciel que la secuencia del hallazgo de la prueba “fue una coartada para Pérez y Caillava”. En ese punto, el ex comisario, como lo hizo en la declaración anterior, volvió a mirar directamente a la tía de Loan y le dijo “le vuelvo a repetir, señora Laudelina Peña, enfrente tiene a su hermano José Peña, a quien usted el 14 de junio de 2024 le dijo que había ocurrido ese hecho. Todos queremos saber si está diciendo la verdad o está mintiendo para que se termine ese mito”, e insistió “si no tiene nada que ocultar, desmiéntalo delante del Tribunal que nos está juzgando, porque teniendo en cuenta que usted ya desistió yo no voy a aceptar otro careo”.

Además, Maciel también denunció a la abogada de Laudelina, Mónica Chirivín y denunció que cuando estaba detenido “en Buenos Aires me llegó el mensaje de un preso que me dijo ‘soy fulano, te manda saludos la doctora Chirivín, que hagas lo que ya sabes’” dijo el ex comisario, remarcó que quiere “saber a que se refiere con que haga lo que yo se” y pidió incorporar el hecho como prueba ya que el preso está identificado. Sin embargo, tras un cuarto imtermedio, la abogada Mónica Chirivín tomó la palabra y le pidió al Tribunal que quede “expresa constancia del hostigamiento que ha recibido mi defendida y quien les habla” y sostuvo que es “una cosa desubicada” que nunca le tocó vivir.

Otro de los abogados que intervino después de la declaración de Maciel fue Marcelo Hanson, defensor de Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, quien pidió que haya un careo entre el excomisario y el suboficial de policía Mariano Duarte porque considera que el imputado “ha dicho bastantes cosas que son incongruentes” aunque entre esos dichos, Maciel volvió a insistir con que para el, Millapi y Ramírez son inocentes y que los detuvo porque figuraba como los ultimos que habían estado con el menor. Por otra parte, el abogado de Carlos Pérez y Victoria Caillava, Ernesto González, también cuestionó la versión de Maciel y sostuvo que “no hubo ningún accidente” al tiempo que señaló que “quieren meter esa hipótesis para desligarse de cualquier tipo de responsabilidad”.

Con la nueva declaración de Maciel empezó una nueva semana con expectativas alrededor de las declaraciones de los imputados ya que el abogado de Carlos Pérez y Victoria Caillava remarcó que “está previsto que en el corto plazo declaren” sus defendidos, una situación que tanto el Fiscal como la Querella espera que suceda y que contesten preguntas ya que, para sus hipótesis, la pareja es la principal señalada para responder qué pasó y dónde está Loan.