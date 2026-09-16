Juicio por Loan: declara el perito que analizó ADN de la camioneta de Pérez y Caillava

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este 16 de septiembre en Corrientes con la audiencia número 28 y la declaración de dos peritos que intervinieron en el análisis y la recolección de evidencia durante la investigación.

Este miércoles será el turno de Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.