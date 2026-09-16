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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: declara el perito que analizó ADN de la camioneta de Pérez y Caillava

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Juicio por Loan: declara el perito que analizó ADN de la camioneta de Pérez y Caillava

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

Hace 2 horas

Quiénes declaran este miércoles en el juicio por Loan

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este 16 de septiembre en Corrientes con la audiencia número 28 y la declaración de dos peritos que intervinieron en el análisis y la recolección de evidencia durante la investigación.

 

Este miércoles será el turno de Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes.

 

Hace 3 horas

Acusaciones cruzadas y declaraciones claves: como sigue el juicio Loan

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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Hace 3 horas

Caso Loan: ¿por qué Laudelina rechazó el careo con Maciel?

La defensa de la tía del nene desaparecido desistió de la medida que había solicitado después de las acusaciones cruzadas con el excomisario. Cómo sigue el desarrollo del juicio.

El juicio por la desaparición de Loan tuvo un nuevo giro. La defensa de Laudelina Peña decidió desistir del careo que había solicitado con el excomisario Walter Maciel tras las fuertes acusaciones cruzadas que los dos realizaron en sus declaraciones ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

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12:28 | 14/09/2026

La revelación de la fiscal en el caso Loan sobre el pacto de silencio

La principal hipótesis que sostiene la Fiscalía es que el nene fue sacado del lugar y trasladado en una camioneta. La fiscal anticipó que empezaron a aparecer acusaciones cruzadas.

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08:40 | 14/09/2026

Juicio por Loan: la fiscal sostuvo que se quebró el "pacto de silencio"

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14:05 | 13/09/2026

Juicio por Loan: qué dejaron las últimas audiencias del caso

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13:19 | 11/09/2026

"Se enterró solo": la frase de Caillava a Pérez tras los dichos de Maciel

La frase de una de las principales imputadas por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña sorprendió en pleno debate. La hipótesis del accidente volvió a ser cuestionada por abogados y fiscales.

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11:06 | 11/09/2026

"A Loan lo atropellaron": las frases de Walter Maciel en el juicio

Walter Maciel, el comisario acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña, declaró ante el tribunal y aseguró que el nene murió tras ser atropellado. A quiénes apuntó. 

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13:19 | 10/09/2026

Giro en el caso Loan: la contundente hipótesis que presentó Maciel ante los jueces

El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes y sostuvo que las pruebas respaldan la hipótesis de un atropellamiento, seguido del ocultamiento del cuerpo del niño.

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07:00 | 10/09/2026

Juicio por Loan: los interrogantes que debe responder Maciel

En la declaración de la tía del menor desaparecido volvió a ponerse bajo la lupa el accionar del ex comisario de 9 de Julio después de que otros testigos lo habían señalado. Ahora, se espera que en su declaración explique cómo actuó y que vio del resto de los imputados.

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06:39 | 10/09/2026

Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel

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19:09 | 09/09/2026

Declaró Benítez en el juicio por la desaparición de Loan: "Nunca dejé de buscarlo"

En su declaración, Benítez aseguró: "Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino".

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13:18 | 09/09/2026

Laudelina explicó por qué dijo que Loan murió en un accidente

En el marco del juicio, la tía de Loan pidió perdón por sus versiones anteriores y aseguró que José Codazzi fue quien le dijo “cómo tenía que hacer la declaración”.

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11:31 | 09/09/2026

“Pérdida de tiempo”: las críticas de los defensores por la declaración de Laudelina

Después de la audiencia con una de las declaraciones más esperadas, los abogados que trabajan en el caso aseguraron que “fue más de lo mismo” y criticaron también al Fiscal Schaefer.

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07:01 | 09/09/2026

Laudelina confesó que mintió y complicó a Maciel en el juicio por Loan

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