Juicio por Loan: la fiscal sostuvo que se quebró el "pacto de silencio" y crecen las expectativasJuicio por Loan: la fiscal sostuvo que se quebró el "pacto de silencio" y crecen las expectativas

la fiscal Tamara Pourcel sostuvo que comenzó a quebrarse “el pacto de silencio” entre los acusados. Además consideró que esto puede contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con el chico durante la tarde del 13 de junio de 2024, en la localidad de 9 de Julio.

“Esta semana contuvimos mucho a la familia”, detalló Pourcel en diálogo con TN. La fiscal describió las últimas jornadas como “días intensos” y señaló que esperaban desde hacía tiempo que los imputados comenzaran a hablar.