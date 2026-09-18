"Jamás pudo haber un accidente ahí": un especialista tiró abajo la hipótesis que plantó Maciel en el juicio por Loan

El Tribunal Federal de Corrientes escuchó el relato de cinco nuevos testigos en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en una nueva audiencia que buscó reconstruir los movimientos en el paraje El Algarrobal durante las primeras horas de búsqueda el 13 de junio de 2024 cuando decenas de personas recorrían el campo tras el anuncio de que había desaparecido el pequeño de 5 años. Además, los jueces escucharon a testigos que viven en la localidad correntina de 9 de Julio y que en esa tarde y los días siguientes se encontraron con movimientos que, según describieron, nada tenían que ver con la rutina normal de quienes hoy están señalados como los sospechosos principales de la desaparición del menor.

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Además, la búsqueda del Tribunal, la Querella y la Fiscalía estuvo orientada a poder reconstruir mediante los relatos de los testigos las hipótesis y coartadas que en las últimas horas declararon varios de los imputados, entre ellos el ex comisario local Walter Maciel. Uno de los testigos principales fue el jefe de bomberos voluntarios local, José Manuel Ojeda, que contó que se enteró de la desaparición porque llegó al cuartel el hermano de Loan, Mariano Peña, alrededor de las 16.30 en busca de ayuda. Según describió, el joven estaba muy nervioso y después de calmarlo, fue el Jefe de Bomberos quien fue hasta la comisaría para ver por qué no salían a buscar al nene. “Pregunté qué pasaba, por qué no salían. Mi intención era apurarlos”, señaló Ojeda al Tribunal.

El Jefe de Bomberos contó que intercambió información con Maciel pero que antes de ir a la búsqueda tuvieron que acudir a un incendio por lo que recién llegaron al campo a las 17.40. “En una curva nos cruzamos con Antonio Benítez que iba en moto para el lado de la ruta”, señaló Ojeda como algo que le llamó la atención y luego explicó que, ya frente a la casa de la abuela Catalina, se encontró a Carlos Pérez y Victoria Caillava parados al lado de la camioneta. Además, el Jefe de Bomberos volvió a hablar de Maciel para responder preguntas y relató que había gran cantidad de móviles y que habló con el ex comisario al día siguiente y “lo noté muy preocupado, enloquecido por tratar de encontrarlo” y opinó qué “es imposible desviar una causa llamando a todo el personal que llamó”, ya que según señaló el bombero “había 983 uniformados en el lugar”.

En su testimonio, Ojeda explicó que “durante los días que la causa estuvo en el fuero provincial nosotros seguíamos buscando a un nene perdido” pero aseguró que “fueron engañados porque desde ese mismo día el nene no estaba ahí” y señaló “nos comimos el amague más grande” pero aseguró no saber por qué ni por quién. Ese amague también tuvo que ver con la llamada “falsa aparición de Loan”, una situación que Ojeda contó que ocurrió en la madrugada del 14 de junio cuando estaban trabajando con un drone térmico y el policía Mariano Duarte salió de dentro del campo mostrando “un estado de WhatsApp que decía que el nene estaba en la casa de su abuela”. En ese momento, Ojeda explicó también que el drone había marcado dos puntos de calor similares a las medidas del nene pero “yo los verifiqué y en los dos casos eran terneros”.

Por último, el jefe de bomberos Juan Manuel Ojeda tiró abajo la hipótesis del ex comisario Maciel y aseguró que “jamás pudo haber un accidente ahí” al tiempo que también cuestionó las mentiras alrededor de la búsqueda y la investigación y señaló “la aparición del botín, que teníamos que buscar en un cementerio o en el basural, que se lo comió un yacaré o un puma”. Además del Jefe de Bomberos, otro testigo contó haber encontrado a Victoria Caillava al llegar al campo. Fue el enfermero Martín Robledo quien contó que cuando llegaron al campo identificó a la ex funcionaria y ella le dijo que “se perdió el nene” y aseguró que la notaron con tos. En ese momento, el Fiscal Carlos Schaefer remarcó la contradicción del enfermero que en las primeras declaraciones en 2024 dijo “haber encontrado a Caillava normal y sin síntomas” aunque luego fue a atenderse al hospital.

Otro testigo que declaró ante el Tribunal fue Jorge Delgado, el vecino que encontró dos celulares cuando fue a tirar la basura. Esos teléfonos eran de Victoria Caillava y según el testigo estaban en una bolsa de maíz en un basural. Cuando los sacó de la bolsa uno de los celulares estaba sonando y creyó reconocer a la persona que llamaba, a quien identificó como la enfermera Alicia Axson. “Llamé a un amigo gendarme y vinieron con los peritos” señaló el testigo quien reconoció ante el Tribunal que sabía que Axson había atendido a Caillava el día de la desaparición y, aunque dijo que no vio quien arrojó los teléfonos, señaló que “todos vivimos cerca, Axson vive a media cuadra de mi casa”. La última testigo que habló de movimientos extraños alrededor de Carlos Pérez y Victoria Caillaba fue la vecina de 9 de Julio Brisa Contreras.

La joven contó que dos días después de la desaparición, el 15 de junio, pasó por la casa de Caillava alrededor de las 14.30 y vio a una persona limpiar la camioneta. “En ese momento no me llamó la atención pero estaba limpiando a la altura de la rueda delantera” y ante las preguntas señaló que “no pude ver si era hombre o mujer”. Además, la testigo recordó a Loan porque sus hermanitos jugaban con él y con su perrita, y relató que esos días también la llevaron al campo para ayudar en la búsqueda del pequeño. Después de los detalles de los testigos, se generó la expectativa por la posible convocatoria a declarar del primer fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo, señalado por Maciel por no ir los primeros días y por “negar siete veces la detención de Laudelina”. Además, después de nuevas declaraciones que comprometen más a Carlos Pérez y Victoria Caillava, se espera que se cumpla el anticipo de su defensor y que declaren y respondan preguntas para saber qué pasó y dónde está Loan.