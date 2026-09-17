Juicio por Loan: hoy declaran cinco testigos de la causa

Jorge Alfredo Delgado: vecino que halló dos celulares en un cesto de residuos cerca de su casa. Uno estaba encendido y mostraba una imagen vinculada a una enfermera que atendió a Caillava el día de la desaparición. Su relato será clave para precisar cómo aparecieron y se preservaron esos dispositivos.

- Martín Antonio Robledo: enfermero del hospital de 9 de Julio. Participó en la llegada del equipo sanitario a la casa de Catalina Peña y en una búsqueda nocturna. Podrá aportar detalles sobre la presencia de Caillava junto a la Ford Ranger, vehículo donde se hallaron rastros odoríficos de Loan.

- Diego Axel Luque: intervino en un rastrillaje a caballo el 14 de junio de 2024 y observó una huella pequeña en barro húmedo que podría corresponder a un niño. También declarará sobre su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez en un grupo de promeseros.

- José Manuel Ojeda: jefe de Bomberos Voluntarios. Fue alertado por el hermano de Loan y participó en operativos de búsqueda con drones y cámaras térmicas. Relatará además que vio a Caillava y Pérez junto a la Ford Ranger el día de la desaparición.

- Brisa de los Ángeles Contreras: afirmó haber visto el 15 de junio a una persona, aparentemente una mujer, limpiando la camioneta blanca de Caillava. También declarará sobre un supuesto traslado de maquinaria desde la vivienda de la imputada.