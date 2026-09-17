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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: hoy declaran cinco testigos de la causa

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Juicio por Loan: hoy declaran cinco testigos de la causa

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

Hace 1 hora

Hoy declaran cinco testigos

Este jueves, el Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará a cinco testigos clave en el juicio por la desaparición de Loan Peña, con declaraciones que abarcan desde el hallazgo de celulares hasta los primeros rastrillajes y la presunta limpieza de la camioneta de los acusados.

 

La audiencia comenzará a las 9 y busca esclarecer detalles sobre los movimientos de los imputados y las primeras horas de búsqueda del niño. 

 

Hace 2 horas

Quiénes son los testigos

Jorge Alfredo Delgado: vecino que halló dos celulares en un cesto de residuos cerca de su casa. Uno estaba encendido y mostraba una imagen vinculada a una enfermera que atendió a Caillava el día de la desaparición. Su relato será clave para precisar cómo aparecieron y se preservaron esos dispositivos.  

 

- Martín Antonio Robledo: enfermero del hospital de 9 de Julio. Participó en la llegada del equipo sanitario a la casa de Catalina Peña y en una búsqueda nocturna. Podrá aportar detalles sobre la presencia de Caillava junto a la Ford Ranger, vehículo donde se hallaron rastros odoríficos de Loan.  

 

- Diego Axel Luque: intervino en un rastrillaje a caballo el 14 de junio de 2024 y observó una huella pequeña en barro húmedo que podría corresponder a un niño. También declarará sobre su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez en un grupo de promeseros.  

 

- José Manuel Ojeda: jefe de Bomberos Voluntarios. Fue alertado por el hermano de Loan y participó en operativos de búsqueda con drones y cámaras térmicas. Relatará además que vio a Caillava y Pérez junto a la Ford Ranger el día de la desaparición.  

 

- Brisa de los Ángeles Contreras: afirmó haber visto el 15 de junio a una persona, aparentemente una mujer, limpiando la camioneta blanca de Caillava. También declarará sobre un supuesto traslado de maquinaria desde la vivienda de la imputada. 

Hace 11 horas

Maciel, directo contra Laudelina: por qué complicó a la tía de Loan

El ex comisario lamentó que no haya careo con la tía del niño, en tanto que  volvió a señalar la hipótesis del accidente y culpar a Pérez y Caillava. Ahora, otro abogado defensor pide careos con el ex jefe policial de la localidad de 9 de Julio.

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Juicio por Loan: declara el perito que analizó ADN de la camioneta de Pérez y Caillava

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Caso Loan: ¿por qué Laudelina rechazó el careo con Maciel?

La defensa de la tía del nene desaparecido desistió de la medida que había solicitado después de las acusaciones cruzadas con el excomisario. Cómo sigue el desarrollo del juicio.

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Acusaciones cruzadas y declaraciones claves: como sigue el juicio Loan

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La revelación de la fiscal en el caso Loan sobre el pacto de silencio

La principal hipótesis que sostiene la Fiscalía es que el nene fue sacado del lugar y trasladado en una camioneta. La fiscal anticipó que empezaron a aparecer acusaciones cruzadas.

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Juicio por Loan: la fiscal sostuvo que se quebró el "pacto de silencio"

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Juicio por Loan: qué dejaron las últimas audiencias del caso

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13:19 | 11/09/2026

"Se enterró solo": la frase de Caillava a Pérez tras los dichos de Maciel

La frase de una de las principales imputadas por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña sorprendió en pleno debate. La hipótesis del accidente volvió a ser cuestionada por abogados y fiscales.

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"A Loan lo atropellaron": las frases de Walter Maciel en el juicio

Walter Maciel, el comisario acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña, declaró ante el tribunal y aseguró que el nene murió tras ser atropellado. A quiénes apuntó. 

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Giro en el caso Loan: la contundente hipótesis que presentó Maciel ante los jueces

El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes y sostuvo que las pruebas respaldan la hipótesis de un atropellamiento, seguido del ocultamiento del cuerpo del niño.

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Juicio por Loan: los interrogantes que debe responder Maciel

En la declaración de la tía del menor desaparecido volvió a ponerse bajo la lupa el accionar del ex comisario de 9 de Julio después de que otros testigos lo habían señalado. Ahora, se espera que en su declaración explique cómo actuó y que vio del resto de los imputados.

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Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel

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Declaró Benítez en el juicio por la desaparición de Loan: "Nunca dejé de buscarlo"

En su declaración, Benítez aseguró: "Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino".

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Laudelina explicó por qué dijo que Loan murió en un accidente

En el marco del juicio, la tía de Loan pidió perdón por sus versiones anteriores y aseguró que José Codazzi fue quien le dijo “cómo tenía que hacer la declaración”.

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