El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: hoy declaran cinco testigos de la causa
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Hace 1 hora
Hoy declaran cinco testigos
Este jueves, el Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará a cinco testigos clave en el juicio por la desaparición de Loan Peña, con declaraciones que abarcan desde el hallazgo de celulares hasta los primeros rastrillajes y la presunta limpieza de la camioneta de los acusados.
La audiencia comenzará a las 9 y busca esclarecer detalles sobre los movimientos de los imputados y las primeras horas de búsqueda del niño.
Hace 2 horas
Quiénes son los testigos
Jorge Alfredo Delgado: vecino que halló dos celulares en un cesto de residuos cerca de su casa. Uno estaba encendido y mostraba una imagen vinculada a una enfermera que atendió a Caillava el día de la desaparición. Su relato será clave para precisar cómo aparecieron y se preservaron esos dispositivos.
- Martín Antonio Robledo: enfermero del hospital de 9 de Julio. Participó en la llegada del equipo sanitario a la casa de Catalina Peña y en una búsqueda nocturna. Podrá aportar detalles sobre la presencia de Caillava junto a la Ford Ranger, vehículo donde se hallaron rastros odoríficos de Loan.
- Diego Axel Luque: intervino en un rastrillaje a caballo el 14 de junio de 2024 y observó una huella pequeña en barro húmedo que podría corresponder a un niño. También declarará sobre su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez en un grupo de promeseros.
- José Manuel Ojeda: jefe de Bomberos Voluntarios. Fue alertado por el hermano de Loan y participó en operativos de búsqueda con drones y cámaras térmicas. Relatará además que vio a Caillava y Pérez junto a la Ford Ranger el día de la desaparición.
- Brisa de los Ángeles Contreras: afirmó haber visto el 15 de junio a una persona, aparentemente una mujer, limpiando la camioneta blanca de Caillava. También declarará sobre un supuesto traslado de maquinaria desde la vivienda de la imputada.
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La frase de una de las principales imputadas por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña sorprendió en pleno debate. La hipótesis del accidente volvió a ser cuestionada por abogados y fiscales.
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Walter Maciel, el comisario acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña, declaró ante el tribunal y aseguró que el nene murió tras ser atropellado. A quiénes apuntó.
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El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes y sostuvo que las pruebas respaldan la hipótesis de un atropellamiento, seguido del ocultamiento del cuerpo del niño.
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Juicio por Loan: los interrogantes que debe responder Maciel
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Juicio por Loan: suspendieron a las dos testigos y hoy solo declarará Maciel
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Declaró Benítez en el juicio por la desaparición de Loan: "Nunca dejé de buscarlo"
En su declaración, Benítez aseguró: "Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino".
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Laudelina explicó por qué dijo que Loan murió en un accidente
En el marco del juicio, la tía de Loan pidió perdón por sus versiones anteriores y aseguró que José Codazzi fue quien le dijo “cómo tenía que hacer la declaración”.