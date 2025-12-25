Los saludos del arco político en Navidad: mensajes de Milei, Macri y Kicillof

En el marco de los festejos de Navidad, diferentes referentes del arco político enviaron mensajes y augurios para el año 2026 en redes sociales. La expresidenta Cristina Kirchner no realizó ninguna publicación sobre la festividad: permanece internada en el Hospital Otamendi luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis.

El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales y prometió mayores transformaciones para el segundo tramo de su administración. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, adelantó el máximo mandatario nacional en un video que publicó en sus redes, donde adelantó que continuará por el camino del ajuste “bajando el gasto" e "impuestos”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le deseó una felices fiestas a “las familias bonaerenses”, y pidió “no bajar los brazos”, en medio de la crisis económica desatada por las medidas del Gobierno nacional.

“Después de un año difícil, les deseamos paz, solidaridad y lo mejor para lo que viene. Construyamos una provincia y una Argentina para todos", afirmó desde sus redes sociales.

En medio de una nueva interna con el jefe de Estado, la vicepresidenta Victoria Villarruel también optó por expresar sus deseos. “Que en esta Nochebuena donde nace Jesucristo, nuestros corazones se llenen del gozo y felicidad por el nacimiento del Rey de Reyes. Hoy recordamos a la Sagrada Familia en un pesebre, humilde y rodeado de animales dando inicio a la cristiandad”, lanzó.

En tanto, el exmandatario Mauricio Macri difundió un mensaje navideño con un marcado trasfondo institucional. El fundador del PRO evitó menciones directas hacia Milei, pero enfatizó que su espacio político se fortalece frente a los obstáculos actuales. “Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender”, expresó. Luego, publicó una foto junto a su familia en la mesa decorada para la ocasión. “Feliz Nochebuena y feliz Navidad!”, aseguró.

Navidad: qué dijeron Bullrich, Grabois, Taiana y Ritondo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió un simple mensaje: "¡Feliz Navidad! Dios bendiga a la República Argentina. Fin".

Asimismo, Patricia Bullrich, esta vez en traje de jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores publicó un video donde celebró su continuidad en el Estado. “Que estas celebraciones nos encuentren unidos y mirando al futuro. Fue un año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina”, afirmó y completó: “Sigamos adelante, sin aflojar, haciendo de la Argentina el país que sabemos que puede ser. Lo mejor está por venir”.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois también compartió un video en el que se ve como la militancia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Patria Grande organizó una cena de Navidad para personas en situación de calle frente al Congreso de la Nación. “Un año más. Una Navidad diferente”, expresó.

Su compañero de bancada, Jorge Taiana manifestó a través de sus redes: “En estas Fiestas, quiero enviarles mis mejores deseos a todas las familias argentinas. Que el 2026 nos encuentre trabajando con el mismo compromiso por una Argentina justa y solidaria. ¡Felices Fiestas!”.

También aprovechó la ocasión el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, quien destacó el momento para descansar. “Esta Nochebuena es una gran oportunidad para hacer una pausa después de un año largo. A disfrutar, rodeados de nuestra familia y amigos, que al final del día son los que siempre están para bancarnos. Brindo por ellos, feliz navidad!!”, sostuvo.