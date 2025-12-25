Presupuesto: Milei se juega su 2026 en el Senado, en medio de una nueva interna con Villarruel

El Gobierno vive horas de inquietud y hay temor por otra sorpresa sobre la hora en el Senado. Lo vivió hace días en Diputados. La votación por el Presupuesto es crucial para los planes de Javier Milei de 2026. El Presidente necesita aprobar el Presupuesto para que los gobernadores aliados le den la llave de la reforma laboral en febrero. Esta ley es un reclamo de hace dos años de los mandatarios que el Gobierno no quiso ni pudo cumplir.

La apuesta de la Casa Rosada de ir por la máxima, que es lograr en el Senado un Presupuesto como el que llegó a Diputados con las derogaciones de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, parece haber caducado. Si hay cambios en la larga sesión de este viernes en el Senado, no será agregar los polémicos artículos del Capítulo XI. Por eso, en Balcarce 50 pretenden de esta manera que haya sanción definitiva en la Cámara Alta.

Pero hay trabas. Una de ella es el artículo 30 que ajusta fuerte al sistema educativo y ya genera quejas. La oposición reclama cambios. Si llegara a haber alguna modificación y se aprueba, el proyecto deberá volver a Diputados para ser ahí ratificado.

Gran parte del Gobierno cree que el viernes habrá sanción. Algunos son muy optimistas y hablan de más de 40 votos a favor. Pero la Cámara Baja está alerta por si hay que sesionar de urgencia entre el lunes 29 y el martes 30.

Una alta fuente de Casa Rosada confirmó a El Destape: "También estamos evaluando si ampliamos las sesiones extraordinarias a los primeros cinco días de enero. Más que nada por los vuelos". Hay muchos diputados que no llegarían desde sus provincias a sesionar a CABA ni el 29 ni el 30.

Revivió la interna con la Vice

Por si le faltaba algún dolor de cabeza más a Milei con esta sesión se sumó una nueva interna con Victoria Villarruel a horas de la votación. Es que la Vicepresidenta reclama más fondos para la Cámara Alta.

Desde su entorno denuncian desde diciembre ya hay falta de fondos porque no hubo aumentos en las partidas. Y reclamaron que discriminaron al Senado porque en la Cámara de Diputados que conduce Martín Menem el Gobierno obró diferente y envió recursos. Villarruel presidirá la sesión clave de este viernes. Si hay empate y tiene que desempatar con su voto, ¿votará como quiere la Rosada?

Para colmo en la sesión va a tener tribuna en contra. Se espera que la estén vigilando desde un palco Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem. La anterior sesión con ellos allí arriba hubo polémica en la previa porque no los dejaban ingresar. Según supo El Destape, los funcionarios aún no hicieron el pedido formal. "Entramos igual, que no jodan", dijo un ministro. ¿Se viene un nuevo escándalo?

Con toda esta tensión, Milei estará alerta y siguiendo el debate desde la quinta de Olivos. Los celulares de los gobernadores arden. El Presidente se juega el 2026, donde pretende reformas más de fondo como la reforma laboral. Para eso necesita un toma y daca con los mandatarios provinciales. Por ahora, muchas dudas, pocas certezas.