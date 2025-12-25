El menú navideño aumentó hasta 44% interanual, según un estudio

La mesa de Navidad llegó con fuertes subas y tuvo un aumento de hasta 44% interanual, con incrementos más significativos en carne, gaseosas y pan dulce, según un estudio privado.

La consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los productos que constituyen la cena de Navidad para cuatro personas, tomando en cuenta tres categorías: económico, intermedio y premium. "Los aumentos más significativos dentro de la mesa navideña se observaron en los cortes de carne vacuna, las bebidas gaseosas de primera marca y el pan dulce con frutos secos", detalló Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Menú económico: casi 100 mil pesos para cuatro

El menú económico este año 2025 costó $98.266, y está conformado por un plato principal con lechón, gaseosa cola (de tercera marca), vino y ensalada de papa y huevo. El postre es 1 kilo y medio de helado de pote, y la mesa dulce consta de pan dulce, budín sin frutas, garrapiñada, turrón de maní, ananá fizz y sidra.

Entre los productos que más aumentaron en esta categoría se encuentran:

Pan dulce con frutas: 44%

Budín sin frutas: 27%

Espumante de ananá: 25%

Por otro lado, los productos que menos aumentaron —e incluso bajaron— son el helado de pote (-24%), la sidra (-3%) y la ensalada de papa y huevo (4%).

Menú intermedio y premium: el impacto de los insumos

El menú intermedio este año 2025 sumó un total de $196.599 y está formado por asado del centro, gaseosa de primera marca, vino y ensalada. La mesa dulce incluye pan dulce con frutos secos, budín con chips, espumante de fresa y champagne.

"El pan dulce con frutos secos viene afectado por la suba de insumos importados como almendras, nueces y avellanas, cuyo costo sube por el movimiento del tipo de cambio", explicó Di Pace. En este segmento, la gaseosa de primera marca saltó un 58% y el asado un 46%.

Por último, el menú premium suma un total de $314.768. Este incluye peceto entero premium (que aumentó un 62%), gaseosa de primera marca (58%) y champagne de primera marca (56%).

La comparación que duele al bolsillo

En comparación interanual, el informe de Focus Market concluyó que la inflación en la mesa navideña fue contundente: