Cristina Kirchner presenta una complicación posoperatoria y pasará la Navidad internada

La expresidenta Cristina Kirchner continúa su recuperación de un cuadro de apendicitos que la mantiene internada desde el sábado en el Sanatorio Otamendi. El último parte médico indica que evoluciona favorablemente, pero no indica que recibirá el alta médica de momento por lo que pasará la Nochebuena y la Navidad internada.

Según el comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, la exmandataria continúa con una evolución acorde al cuadro clínico, aunque en las últimas horas presentó síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una complicación frecuente tras intervenciones abdominales.

Ante esta situación, el equipo médico realizó una tomografía computada de abdomen que confirmó el diagnóstico. “Se implementaron las medidas de soporte correspondientes, aguardando la resolución del mismo”, señala el parte oficial. Asimismo, se informó que Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. De acuerdo al informe, no presentó fiebre hasta el momento y su evolución se mantiene dentro de los parámetros esperables.

Desde el sanatorio reiteraron que la expresidenta permanecerá internada hasta la resolución completa del cuadro clínico, sin precisarse por el momento una fecha estimada de alta médica.

Cristina Kirchner fue internada el último sábado en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, luego de manifestar molestias abdominales en su domicilio. Tras la realización de estudios médicos, se decidió avanzar con una intervención quirúrgica que resultó exitosa.

Desde la noche de su internación, militantes y seguidores se mantienen en las inmediaciones del centro de salud realizando una vigilia en señal de apoyo. Con el correr de las horas, la convocatoria fue creciendo y se transformó en una presencia constante frente al sanatorio.

Entre cánticos, banderas y mensajes de aliento, una consigna sintetizó el acompañamiento de la militancia peronista a la exmandataria: “Nunca caminarás sola”, lema que se repitió durante toda la jornada mientras se aguardaban novedades sobre su estado de salud.