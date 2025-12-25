Atraso del dólar: el Gobierno cuestiona al Indec por el gasto turístico en el país

En medio del atraso cambiario, la constante salida de dólares por el turismo emisivo generó un fuerte cortocircuito dentro del Gobierno. Se trata de un desacuerdo entre el INDEC y la Secretaría de Turismo de Daniel Scioli, que llevó a que este último decidiera dejar de financiar las encuestas que el organismo estadístico que dirige Marco Lavagna realizaba sobre el sector. Hasta amenazan con construir un informe paralelo desde el Ejecutivo.

Aunque adujo un tema presupuestario, el punto clave para la Secretaría de Turismo es la supuesta subestimación del gasto en dólares del turismo receptivo, que equilibraría la balanza del sector frente a un verano que anticipa otra salida masiva de argentinos al exterior.

La novedad fue comunicada por el INDEC a fines de la semana pasada. "Luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex Ministerio de Turismo de la Nación y, dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, el INDEC informa que, a partir de enero de 2026, se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad", admitió el organismo.

Las que se verán directamente afectadas son tanto la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) como la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), que el INDEC publicaba con periodicidad mensual, aunque advirtió que ahora "se reprogramará la difusión en el calendario anticipado".

El déficit turístico

El principal argumento fue presupuestario, frente a la necesidad de sostener el déficit cero. El Gobierno adujo que la Secretaría de Turismo gastaba unos 600 millones de pesos al año en financiar los relevamientos que el INDEC utilizaba para realizar sus informes, una cifra que, de todos modos, no parece mover el amperímetro.

Sin embargo, la cuestión de fondo no es otra que el déficit turístico generado por el atraso cambiario. Según las cifras volcadas por el INDEC en la ETI, en el semestre junio-noviembre la salida de divisas por el turismo emisivo promedió los 582 millones de dólares mensuales. Al contrario, el gasto del turismo receptivo en el país, durante el mismo período, promedió solo 237 millones de dólares al mes.

Pero, según pudo saber El Destape de fuentes oficiales, cerca de Scioli consideran que el INDEC subestima los gastos del turismo receptivo en Argentina, y entienden que, por ejemplo, un turista europeo gasta en el país cerca de 100 dólares diarios en lugar de los aproximadamente 70 contabilizados actualmente. De este modo, se moderaría parcialmente el déficit comercial del sector por la salida de argentinos al exterior.

Por ello, la Secretaría de Turismo y Ambiente, pudo saber este medio, comenzará a elaborar un informe propio con datos del Banco Central y de la Dirección Nacional de Migraciones.

El INDEC continuará elaborando las estadísticas del turismo

Por su parte, el INDEC continuará elaborando tanto la ETI como la EOH, pero ahora en base a estadísticas provinciales. "Marco se puso al frente de las gestiones con cada provincia para mantener la ETI y la EOH, y seguir difundiendo las estadísticas que el INDEC brinda de forma ininterrumpida desde hace dos décadas", señalaron a El Destape fuentes cercanas al director del organismo.

Las fuentes agregaron que "el INDEC tiene el compromiso de seguir difundiendo información de calidad y hará todos los esfuerzos posibles para mantener las estadísticas de turismo".

Más allá de esto, lo cierto es que no es la primera polémica en la que el INDEC se ve envuelto bajo la gestión Milei. En septiembre de 2024, el propio organismo reveló que se econtraba elaborando un nuevo IPC para medir la inflación con una canasta de consumo más actualizada (de 2017-2018 en lugar de la de 2004-2005).

Pese a que el INDEC informó los trabajos técnicos sobre el nuevo índice ya habían finalizado en marzo pasado, este recién será lanzado en febrero próximo, en concordancia con la inflación de enero. La demora en su publicación generó críticas de diversos sectores sobre la exactitud del IPC a lo largo de todo 2025. Además, en septiembre pasado, el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA salió a cuestionar las cifras de pobreza del organismo, precisamente aduciendo en parte que la canasta básica utilizada para medirla está subestimada.

Aun así, la polémica con la Secretaría de Turismo de Scioli es el primer cortocircuito explícito que el INDEC tiene con otra cartera del propio Gobierno. Un hecho que, evidentemente, no ayudará a despejar algunos de los cuestionamientos surgidos desde el sector privado hacia el organismo.