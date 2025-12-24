Kicillof volvió a cargar contra Milei: “Es un desastre lo que están haciendo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó este miércoles en declaraciones radiales como “un desastre” la gestión del presidente Javier Milei y criticó con dureza los números del intercambio turístico. Para el dirigente, los números que publicó el INDEC sobre la balanza turística indica un “atraso cambiario”.

“No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países”, dijo. “Es un desastre que están haciendo”, afirmó. Según los datos difundidos por el INDEC, la cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.

“No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir”, lanzó el mandatario bonaerense. En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, informó este martes el INDEC.

El INDEC informó que el desempleo disminuye

En el tercer trimestre del año, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– se ubicó en 45,4%, mientras que la tasa de desocupación –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 6,6% (sumó 0,3 puntos interanuales), lo que representa a un millón de personas sin ocupación.

La tasa de subocupación resultó del 10,9% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,3% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,7% de la PEA.

Al observar las poblaciones específicas, dentro del universo de 14 años y más, desagregada por sexo, la tasa de actividad para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres fue de 52,6%. A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (49,5%), Pampeana (49,8%) y Cuyo (47,6%). Por otra parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (43,6%).