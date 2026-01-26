El Gobierno de Javier Milei comienza una semana clave de cara al tratamiento del paquete de reformas en las sesiones extraordinarias de febrero, entre ellos la Reforma Laboral. En este marco, continúan las reuniones con gobernadores y dirigentes en todo el país. En este sentido, la principal novedad en la hoja de ruta oficialista es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional y es "altamente probable" que el Ejecutivo decida enviar el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Semana clave por la reforma Laboral: continúan las reuniones de último momento
Hace 11 minutos
Luis Barrionuevo apuntó contra la Reforma Laboral desde Mar del Plata
Luis Barrionuevo se mostró preocupado por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El dirigente de UTHGRA organizó un multitudinario encuentro en Mar del Plata del Movimiento Nacional Sindical Peronista.
Luis Barrionuevo organizó en Mar del Plata el Movimiento Nacional Sindical Peronista, desde donde no dudó en criticar con dureza la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y la situación económica del país. Tras reconocer que cierto sector del sindicalismo venía acompañando al Gobierno, el dirigente gastronómico insistió en que no quiere que salga el proyecto que envió el oficialismo "porque es perjudicial para los trabajadores".
Hace 1 hora
Semana clave por la reforma Laboral: continúan las negociaciones de última momento
Este lunes la mesa política del Gobierno volverá a reunirse en la Casa Rosada, según trascendió. El objetivo será analizar la estrategia legislativa en estas sesiones extraordinarias.
En este marco, el ministerio del Interior Diego Santilli y la legisladora Patricia Bullrich, junto a la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, avanzarán con los acuerdos.
Hace 1 hora
Milei vuelve a Mar del Plata para contentar a dos de sus tribus
La pata territorial de La Libertad Avanza le organizó al Presidente una recorrida por la ciudad. Para el día siguiente, los divulgadores le armaron el denominado Derecha Fest.
La Libertad Avanza (LLA) le organizó una recorrida de Javier Milei este lunes por Mar del Plata, un día antes de su disertación en el Derecha Fest, en la misma ciudad. Las dos actividades son organizadas por dos tribus diferentes que conviven en el oficialismo nacional.
Hace 2 horas
Saturday Night Live volvió a burlarse de Milei y su relación con Trump: "Es increíble"
El histórico programa ironizó sobre el financiamiento de EE.UU. a la Argentina y también incluyó referencias a Corina Machado y al deseo de Trump de tomar el control de Groenlandia.
El reconocido programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL) volvió a burlarse del presidente Javier Milei y de su relación con Donald Trump. En una parodia de los premios Oscar, rebautizados como “Los Trumps”, entregaron estatuillas con la cara del mandatario estadounidense y también ironizaron sobre el Swap con el que Estados Unidos rescató financieramente al libertario antes de las elecciones de 2025..
Hace 3 horas
El imperio del sol, el eclipse de Trump y los versos de Milei
Musk fue a Davos para opacar a su ex jefe y elogiar la supremacía china en la carrera por el suministro de energía que necesita la IA. Las contradicciones del presidente performer. Magnetto-Brito, una nueva sociedad para competir con Galperin que renueva la tensión en el núcleo del poder.
“El factor limitante para el despliegue de la IA es esencialmente la energía eléctrica. Muy pronto, quizás a fines de este año, estaremos produciendo más chips de los que podemos poner en funcionamiento. Excepto China, el crecimiento de la energía en China es tremendo (...) La energía solar es lo más importante en China. Yo creo que la capacidad de producción de energía solar en China es de 1500 gigavatios al año. Ellos están instalando más de 1000 gigavatios de energía solar por año. Esto es alrededor de 250 gigavatios de energía en estado continuo combinado con el almacenamiento en baterías. Es un número muy grande. Solo con energía solar, China podría cubrir la mitad de la demanda eléctrica promedio de Estados Unidos”. Elon Musk llegó de sorpresa al Foro Mundial de Davos para eclipsar a Donald Trump, ignorar el foco de su ex jefe en la energía eólica y poner de relieve la supremacía china en la carrera por la IA.