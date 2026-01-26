Semana clave por la reforma Laboral: continúan las reuniones de último momento

Este lunes la mesa política del Gobierno volverá a reunirse en la Casa Rosada, según trascendió. El objetivo será analizar la estrategia legislativa en estas sesiones extraordinarias.

En este marco, el ministerio del Interior Diego Santilli y la legisladora Patricia Bullrich, junto a la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, avanzarán con los acuerdos.