Agentes federales del ICE asesinaron a quemarropa a otro hombre en Minneapolis

El momento en el que el hombre fue reprendido por los agentes del ICE en el suelo, segundos antes de asesinarlo.

En el marco de las protestas que tienen lugar desde hace más de dos semanas en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, un hombre murió este sábado tras ser baleado por agentes federales del ICE durante un operativo de seguridad en el centro de la ciudad. El caso volvió a encender la polémica respecto al trabajo de la policía migratoria, dado que es la segunda muerte en tres semanas de protestas en esa misma localidad. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la acción al asegurar que la persona fallecida "iba armada" y que "se resistió de manera violenta al intento de detención". Minutos después del asesinato, cientos de personas se movilizaron en el centro de Minneapolis para exigir justicia y repudiar el accionar policial.

Con la intervención militar en Venezuela, el presidente Donald Trump reforzó su política y retórica anti inmigratoria en territorio estadounidense y desplegó efectivos federales en distintos estados norteamericanos que tuvieran protestas de colectivos pro migrantes. Minnesota fue uno de los principales objetivos y desde hace casi un mes la ciudad está inundada de uniformados del ICE que, sin preguntar mucho, atacan a quienes identifiquen como inmigrantes "peligrosos". En ese contexto, un agente asesinó a punta de pistola a Renee Good, una mujer estadounidense que volvía junto a su pareja e hijos de ver un partido de básquetbol, a la par que hirieron y dejaron ciego a un joven que participaba pacíficamente en otra de las protestas en esa ciudad.

De acuerdo a la versión oficial, el episodio ocurrió mientras los policías buscaban un inmigrante acusado de asalto. Desde el DHS aseguraron que un hombre "se aproximó a agentes de la Patrulla Fronteriza portando un arma semiautomática calibre 9 milímetros y varios cargadores, lo que derivó en un forcejeo que terminó con disparos letales". El momento de la agresión, que difiere de la versión oficial, quedó grabado y fue difundido en redes sociales, en un vídeo de poco más de un minuto. El hecho generó disturbios posteriores y una fuerte reacción política en el estado.

Según el comunicado del DHS, el hombre asesinado durante el operativo se acercó armado a los agentes federales, quienes intentaron desarmarlo. "El sospechoso armado se resistió violentamente", sostuvieron desde el organismo, que justificó el accionar al señalar que uno de los efectivos abrió fuego al "temer por su vida y la de sus compañeros". El DHS indicó además que el fallecido llevaba dos cargadores y no tenía documentación.

Qué pasó con el cuerpo y cuáles fueron las reacciones

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó que se hicieron con el control del cuerpo e informó que se trataba de "un hombre blanco, de 37 años, vecino de Minneapolis" y al parecer también "era ciudadano estadounidense". Tras el tiroteo, alrededor de 200 personas se concentraron en el lugar y comenzaron a obstruir el trabajo de las fuerzas de seguridad, lo que llevó al uso de tácticas antidisturbios.

Horas después del asesinato, se viralizó una imagen en X que muestra al hombre asesinado con un teléfono celular en la mano, mientras increpado por un agente federal. Se desconoce todavía el paradero del teléfono y si existe alguna grabación del momento exacto en el que fue agredido.

Un vecino que pasaba con un auto y presenció la situación fotografió al hombre que después fue asesinado a tiros, mientras era increpado por un agente federal.

Ante la escalada de tensión, las autoridades municipales declararon prohibido el derecho de asamblea y pidieron a la población evitar actos de violencia o situaciones de caos en la ciudad. La medida generó críticas de organizaciones civiles y referentes políticos, que advirtieron sobre una creciente militarización de los operativos federales.

El pedido del gobernador de Minnesota: "Que retiren a los agentes sin entrenamiento"

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, fue uno de los más duros en su reacción. A través de su cuenta de X, el funcionario aseguró haber hablado con la Casa Blanca y calificó el hecho como "repugnante". "Minnesota está harta. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. Ahora mismo", escribió el mandatario estatal.

Un video del episodio, difundido en Facebook y verificado por medios como NBC News, muestra a varios agentes enmascarados rodeando al hombre, que forcejea en el suelo. En las imágenes se observa cómo uno de los oficiales lo golpea con la culata de una pistola instantes antes de que otro agente dispare, cuando el individuo ya queda inmóvil.