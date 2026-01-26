La economía primarizada de Milei: la minería consigue un récord de exportaciones, pero sufre una caída en el empleo

La minería es un sector dinámico de la actividad económica y uno de los grandes ganadores del modelo del gobierno libertario de Javier Milei. En 2025, explicó el 6,9% de las exportaciones totales del país y están en lista de espera proyectos de clase mundial de cobre, oro, plata y litio. Sin embargo, en los últimos dos años el sector tuvo una caída de 7,6% en el empleo privado registrado.

El año pasado, las exportaciones del sector minero (incluyen a los productos metalíferos como el oro y la plata y a los no metalíferos como cal y piedra, entre otros) sumaron US$ 6.037 millones y fueron un 29% superiores a las de 2024, según datos de la Secretaría de Minería, que está a cargo de Luis Lucero.

Un informe de la consultora Econviews, dirigida por el economista Miguel Kiguel, destacó que la minería tuvo un retroceso en el empleo privado registrado de 7,6% comparando octubre de 2025 con el mismo mes de 2023. La consultora estimó que la pérdida es de más de 7.100 empleos privados en ese período.

Rubros

El análisis de la consultora está realizado en base a la evolución del rubro minas y canteras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Según Econviews, en octubre el empleo registrado de la minería tuvo uno de los peores desempeños de la economía. Solo fue superada por actividades golpeadas por la fuerte apertura de las importaciones promovidas desde el Ministerio de Economía, como la industria textil (cayó 15,2% según el mismo informe) y productos del sector manufacturero (-9,2%).

También superó a la minería el precipitado derrumbe del empleo privado registrado de la construcción, que cayó 16,1% entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2023, afectada principalmente por la paralización de la obra pública.

Por el contrario, los sectores que tuvieron un crecimiento en el empleo registrado son el comercio (1,2%), las actividades agropecuarias y la pesca (2,8%) y la informática (5,5%). De los 25 sectores analizados por Econviews, sólo siete mostraron signos de crecimiento.

Suba de exportaciones vs empleo registrado

La minería es uno de los sectores apuntados por el gobierno de Javier Milei para la obtención de dólares. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la principal apuesta de la Casa Rosada para concretar inversiones, tiene 20 pedidos de adhesión (10 ya fueron aprobadas). Casi la mitad corresponden a proyectos mineros y la otra mitad están vinculados al petróleo y gas.

La caída del empleo privado registrado en la minería llama la atención dado que la Argentina viene incrementando el monto en dólares de exportaciones de este sector, como por ejemplo en el oro, el producto minero que la Argentina más vende al exterior.

La cotización internacional de la onza de oro tuvo una suba de un 65% en los últimos doce meses y llegó a un precio histórico durante 2025 de US$ 4.500 la onza. En la actualidad continúa subiendo y ya se ubica por encima de los US$ 5.000 por primera vez en la historia (en 2021 era de US$ 1.800).

Otro protagonista del sector minero en el país es el litio, que en los últimos dos años sumó varios proyectos que estaban en la etapa de exploración y construcción y pasaron a producir y exportar. La Argentina tiene en la actualidad siete desarrollos de litio en producción.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2025 la Argentina produjo alrededor de 1.100.000 onzas de oro, más de 19,6 millones de onzas de plata y cerca de 130.000 toneladas carbonato de litio equivalente (LCE).