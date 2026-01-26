El Gobierno descarta aumentos para choferes de colectivos y crece la presión por nuevos paros 

A horas de que un nuevo fracaso en la paritaria entre choferes de la UTA y las empresas derive en un paro de colectivos en la zona metropolitana, el nuevo Secretario de Transporte convocó a las cámaras privadas para evitar cualquier medida de fuerza en medio de la propuesta privada del 1% de incremento salarial. Anticipó que mañana no se ofrecerá aumento y le reclamó "eficiencia" al sector privado.

En un entorno convulsionado por las denuncias por manipulación de los datos de la SUBE para adquirir 30 mil millones de pesos de subsidios por parte de la empresa La Nueva Metropol y el recambio de autoridades, Fernando Herrmann pide tiempo y paciencia. “No queremos aumentar subsidios por el costo fiscal ni subir el boleto de colectivos por el impacto inflacionario”, dijo el arquitecto según reconstruyó El Destape. El aumento salarial de los trabajadores de las líneas del AMBA está atado a esas dos variables.

Este martes a las 15hs en la secretaría de trabajo las partes vuelven a verse y las manos están vacías. Desde la Unión Tranviaria Automotor están enfocados en conseguir un incremento salarial muy superior al ofrecido y amenazan con medidas de fuerza. Los colectiveros están cobrando el aguinaldo de diciembre en cuotas y algunas empresas dicen estar en serios problemas financieros. “No podemos acordar con el gremio si no podemos pagarlo”, dicen.

“Estamos cansados de escuchar a los empresarios que no pueden ofrecer más porque el sistema está desfinanciado, los costos del combustible, los repuestos, los seguros que aumentaron por encima de lo que reciben del boleto ¿Si los empresarios no tienen la plata qué negociación podemos realizar? Basta señores”, reclamaron los representantes de la UTA en la anterior audiencia. Los ánimos están muy caldeados.

“Vemos que quienes están del otro lado no ven, no escuchan, y no se esfuerzan de la forma que debieran. Queremos y exigimos empresarios que se involucren y funcionarios que miren y vean cómo deben ver”, profundizaron en reunión oficial. Desde el entorno del titular del gremio Roberto Fernandez aseguraron que el dirigente tiene toda la energía puesta en la organización del paro en defensa del salario. Estiman que el Gobierno demora la negociación para evitar un efecto cascada en otros rubros si el porcentaje de aumento permite algún margen de recomposición.

“Mañana no se va a ofrecer aumento”, le anticipó Herrmann a los empresarios aunque prometió que en menos de dos semanas y posterior acuerdo con Luis Caputo, se definirán los números y la formula para ajustar las cuentas que según la pata privada no cierran. Las cámaras presentes dicen estar entre un 30 un 40 por ciento atrasadas en ingresos por subsidios y boleto. “Ajustarlo sólo por precio sería duplicar el precio del boleto de colectivos nacional”, advierte un empresario.

El plan es evitar el paro que pudiera anunciarse mañana o el miércoles con el dictado de la conciliación obligatoria y en ese plazo ganar tiempo para encontrar la solución financiera que Economía posterga. “No fue alentador. Nos pidieron un transporte eficiente pero estamos atados a los fondos estatales”, reclamó otro empresario. Para cumplir con la UTA, calcularon que el incremento del aporte gubernamental para el pago de salarios debería ser de 13 puntos.

Los nuevos funcionarios anticiparon que buscarán como "objetivo prioritario" cambiar el esquema de subsidios para que lleguen de manera directa al pasajero.