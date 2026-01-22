Quién es Fernando Herrmann, el arquitecto que asume el área Transporte

El gobierno de Javier Milei designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte de la Nación, tras la renuncia de Luis Pierrini. Su perfil combina más de tres décadas en arquitectura y desarrollos inmobiliarios, pero sin antecedentes directos en políticas de transporte.

La Secretaría de Transporte de la Nación llevó a cabo un recambio inesperado con la salida de Luis Pierrini, quien renunció por motivos personales. En su lugar, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaron la designación de Fernando Herrmann, un arquitecto con larga trayectoria en el ámbito privado.

Quién es Fernando Herrmann, nuevo secretario de Transporte

Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales. Además, complementó su formación con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) en el Instituto de Altos Estudios Empresariales.

Su carrera profesional se desarrolló principalmente en el mundo de la arquitectura y los negocios inmobiliarios. Desde hace más de 34 años es director ejecutivo y socio del Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), con actividad en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Luis Pierrini, ahora ex funcionario

Asimismo, se desempeña como socio gerente de Arquigrupo SRL, empresa vinculada a proyectos de construcción y desarrollos urbanos. Su experiencia se centra en la planificación y ejecución de obras de infraestructura, aunque no en el área específica del transporte público.

El comunicado oficial que anunció su nombramiento destacó que Herrmann “cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector". Sin embargo, se subrayó que no posee antecedentes en políticas de transporte ni en regulación de servicios públicos.

Este punto resulta clave, ya que la Secretaría de Transporte es un área sensible del Gobierno, encargada de definir tarifas, subsidios y regulaciones que impactan directamente en millones de usuarios de colectivos, trenes y otros servicios. La llegada de Herrmann se produce en un contexto complejo en el que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había advertido sobre posibles medidas de fuerza y paros de colectivos.

En cuanto a su perfil, Herrmann llevó a cabo proyectos de gran escala siempre en el sector privado. Tiene experiencia en infraestructura edilicia pero no se conoce de antecedentes en transporte, área a la que fue asignado. Dicha designación se suma a otras incorporaciones de profesionales provenientes del ámbito empresarial. Ahora, Herrmann deberá enfrentar la tarea de revisar el esquema de subsidios al transporte, un tema central en la agenda del Ministerio de Economía. Además, tendrá que coordinar con provincias y municipios.