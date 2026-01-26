El Gobierno buscará bajar la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno Nacional buscará bajar la edad de imputabilidad penal durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se realizarán entre el 2 y el 27 de febrero. Así lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión con funcionarios del oficialismo.

"Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La “Ley Penal Juvenil” también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias", escribió Adorni en su cuenta de X, donde compartió una foto de la reunión: participaron también la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En sus redes sociales, Bullrich, ex ministra de Seguridad y la principal impulsora de los cambios en el Código Penal, expresó: "Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad".

"La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir", siguió la ex titular de la cartera de Seguridad y agregó: "Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes".

Hace algunos días, Martín Menem se había hecho eco de la noticia del asesinato de un joven por parte de dos menores de edad en Santa Fe. "Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. No hay medias tintas: el que las hace, las paga. Tenemos clara nuestra posición", tuiteó Menem.

La baja de la edad de imputabilidad, un objetivo del Gobierno

Desde que asumió en el Ministerio de Seguridad, la ahora senadora Bullrich planteó a la baja de la edad de imputabilidad como uno de sus objetivos. "Depende del delito, hay delitos de sangre donde queremos la máxima pena y delitos menores donde uno puede tratar que el menor recapacite", dijo en Radio Mitre en mayo de 2024, unos meses después de su llegada al Gobierno. "Se está discutiendo si es 14, 13 como en Uruguay o si es 12 como en Brasil. Estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población", añadió.

En mayo del año pasado, el Gobierno dio un paso en este objetivo cuando obtuvo dictamen el proyecto que buscaba establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, aunque no se trató en el recinto. La iniciativa buscaba que la edad de imputabilidad fuera de 14 años.