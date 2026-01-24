Menem avisó que LLA irá por la baja de la edad de imputabilidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que el gobierno de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.

El legislador aseguró que esta decisión política responde a "un mandato claro" expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de "tolerancia cero" ante el delito que sostiene el oficialismo. "Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión", afirmó Menem al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

El riojano anunció esta medida a través mensaje publicado en su cuenta de X, junto a una noticia sobre el caso de Jeremías Monzón, adolescente de 15 años torturado y asesinado en diciembre pasado en Santa Fe.

El titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que "el que las hace, las paga", reafirmando el slogan de la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich cuando era candidata a presidenta y que exportó a LLA.

Según Menem, la iniciativa no admite "medias tintas" y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

"En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición", concluyó el riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

Todo listo para que Milei tenga su ICE en las fronteras argentinas: Valenzuela lo dirigirá

Luego de la tensión interna en las filas libertarias por la diagramación de la estructura del organismo y la designación de funcionarios, el Gobierno tiene todo listo para crear la Agencia de Seguridad Migratoria. Si bien aún restan ajustes del decreto, el ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se encamina a encabezar el organismo de control migratorio. Aunque sus funciones se limitarían a los pasos fronterizos, algunos sectores anticipan que podría tratarse de un “ICE argentino”.

Según indicaron a El Destape fuentes al tanto del armado de la nueva agencia, el área tendrá como misión controlar pasos fronterizos para controlar los flujos migratorios. El organismo busca combatir el crimen organizado e “intensificar” las deportaciones de los extranjeros que delinquen. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Estados Unidos (ICE) tiene funciones similares: se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración aunque lo hace "en, dentro, y más allá de las fronteras", según ellos mismos explican.

“Está en los últimos ajustes técnicos”, precisaron sobre la inminencia de la salida del decreto que pondrá en funcionamiento la agencia. Algunas de las principales incógnitas respecto de su estructura tiene que ver con la posibilidad de que cuente con una policía propia, dado que esto le quitaría responsabilidad en la materia a la Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, entre otras fuerzas de seguridad.