Todo listo para que Milei tenga su ICE en las fronteras argentinas: Valenzuela lo dirigirá

Diego Valenzuela es el elegido para ser el titular del nuevo organismo de control migratorio.

Luego de la tensión interna en las filas libertarias por la diagramación de la estructura del organismo y la designación de funcionarios, el Gobierno tiene todo listo para crear la Agencia de Seguridad Migratoria. Si bien aún restan ajustes del decreto, el ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se encamina a encabezar el organismo de control migratorio. Aunque sus funciones se limitarían a los pasos fronterizos, algunos sectores anticipan que podría tratarse de un “ICE argentino”.

Según indicaron a El Destape fuentes al tanto del armado de la nueva agencia, el área tendrá como misión controlar pasos fronterizos para controlar los flujos migratorios. El organismo busca combatir el crimen organizado e “intensificar” las deportaciones de los extranjeros que delinquen. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Estados Unidos (ICE) tiene funciones similares: se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración aunque lo hace "en, dentro, y más allá de las fronteras", según ellos mismos explican.

“Está en los últimos ajustes técnicos”, precisaron sobre la inminencia de la salida del decreto que pondrá en funcionamiento la agencia. Algunas de las principales incógnitas respecto de su estructura tiene que ver con la posibilidad de que cuente con una policía propia, dado que esto le quitaría responsabilidad en la materia a la Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, entre otras fuerzas de seguridad.

El dato oficial reciente indica que, actualmente, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con alrededor de 2000 agentes. Se trata de personal civil, no armado, que cumple funciones operativas, administrativas y técnicas en todo el país. Están distribuidos en pasos fronterizos terrestres, aeropuertos, puertos, delegaciones provinciales y oficinas centrales.

La designación de Valenzuela cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la actual senadora nacional libertaria Patricia Bullrich. Sin embargo, hubo cruces con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por el nombramiento del exjefe comunal y la diagramación final del organismo.

En el diseño y puesta en marcha del nuevo organismo participaron de manera conjunta los ministerios de Seguridad y de Transformación del Estado y Descentralización, además de la Secretaría de Legal y Técnica que encabeza María Ibarzábal Murphy, desde donde se están terminando de ajustar los aspectos normativos y administrativos de la iniciativa.

El encuadre político de la nueva política migratoria

La ex titular de Seguridad, Patricia Bullrich, había presentado en noviembre del año pasado la Agencia Nacional de Migraciones como un organismo desconcentrado que pasaría a integrarse a la cartera. Según informó en su momento, el objetivo es administrar las migraciones de manera integral y reforzar la lucha contra los delitos trasnacionales. El anuncio fue realizado en noviembre pasado y marcó un cambio en el enfoque de la política migratoria.

“Hoy estamos presentando un elemento muy importante para la Nación, una nueva forma de administrar las migraciones, más integral y avanzando hacia una Agencia Nacional de Migraciones, donde también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional”, había señalado Bullrich durante el acto, acompañada por funcionarios del área de Seguridad y de las fuerzas federales.

La ministra había advertido sobre la necesidad de fortalecer el control migratorio frente al avance del crimen organizado en la región y sostuvo: “Nuestro país ha logrado que esas grandes bandas estén aquí muy controladas, para eso el control migratorio es fundamental. Nosotros hoy tenemos que convertir esta Dirección Nacional en una Agencia Nacional, que tome todos e integralmente los problemas de migraciones que tenemos en nuestro país”.