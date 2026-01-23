Todos se quieren ir del Gobierno: ahora renunció el interventor de Enargas

Con una carta pública en la que expresó una serie de logros y quejas, el último jueves se formalizó la renuncia de Carlos Casares como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en lo que representa la quinta salida registrada de funcionarios en apenas un día.

La dimisión de Casares se inscribe en una seguidilla de cambios recientes, que incluyen la salida de Luis Pierrini en el área de Transporte, la de Paul Starc en la UIF y la renovación completa de las autoridades de Trenes Argentinos, lo que da cuenta de una fuerte reconfiguración dentro del Gabinete.

Las quejas de Carlos Casares en su renuncia al Enargas

En su carta de dimisión, Casares expresó su sorpresa por no haber sido convocado para formar parte del directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que unificará al Enargas y al ENRE desde el 1° de marzo de 2026.

El ahora ex interventor había participado del concurso público para continuar en el nuevo esquema regulatorio, pero fue contundente al fundamentar su salida. En su escrito, dejó entrever que su permanencia ya no contaba con el respaldo político necesario, evidenciando un deterioro en el vínculo con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía.

"Entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza. El Gobierno me considera prescindible", escribió Casares al respecto en su carta pública de renuncia.

Aunque había manifestado su voluntad de participar en la transición hacia un ente regulador con estándares internacionales, Casares fue excluido del plan del Ejecutivo. En su lugar, el Gobierno avanzó con la postulación de perfiles técnicos para el ENRGE, en línea con el esquema de desregulación y privatización de infraestructura que comenzará a aplicarse de lleno durante este año.

La salida de Casares deja al Enargas en un momento sensible, coincidente con la definición de los cuadros tarifarios de invierno. Su renuncia pone fin a una etapa de dos años de intervención técnica y habilita una nueva conducción que, de acuerdo con fuentes oficiales, estará enfocada en la unificación administrativa y en la profundización del recorte de subsidios previsto para el resto de 2026.

Las últimas renuncias en el gobierno de Milei

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó el último miércoles su dimisión alegando "motivos personales". Fernando Herrmann fue designado como nuevo titular de la dependencia.

Luego, el último jueves, Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, titulares de las empresas Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente, también presentaron sus renuncias. Fueron reemplazados por Sebastián Giorgetti y Fabián González, respectivamente.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia anunció, también el jueves, que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, renunció a su cargo alegando "razones personales". El ahora ex funcionario del gobierno de Javier Milei será reemplazado por Ernesto Gáspari.