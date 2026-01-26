Cambio en las escuelas: Milei elimina dos contenidos obligatorios del plan escolar

El Gobierno de Javier Milei eliminó por decreto dos contenidos obligatorios que se dictaban en todas las escuelas argentinas ligados a la violencia de género y la seguridad vial. Ahora, será decisión de cada provincia dictarlos o no.

La medida se oficializó a través del Decreto 436/2025, publicado en el Boletín Oficial en junio de 2025, que derogó dos leyes previas que establecían la obligatoriedad de esas temáticas. La modificación comenzará a regir a partir del ciclo lectivo 2026.

¿Qué contenidos obligatorios se eliminaron de las escuelas?

Mediante el decreto, Milei derogó los artículos de dos leyes que establecían los siguientes contenidos sensibles como obligatorios:

al eliminar el artículo 3° de la Ley 27.234, dejó de ser obligatoria la jornada anual de “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, en todos los niveles educativos. Desde el Gobierno señalaron que no era su "responsabilidad" organizar estos tipos de talleres. Educación vial: también se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214 que establecían la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre normas de tránsito y otro tipo de educación vial en las escuelas argentinas.

Ya no serán obligatorios los cursos o talleres sobre violencia de género y educación vial

De cara al ciclo lectivo del 2026, será decisión de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires que se dicten este tipo de contenidos. Así, cada distrito definirá si los contenidos de temáticas sensibles son parte de la agenda educativa, de acuerdo a sus criterios y prioridades.

Cuándo empiezan las clases en 2026 en CABA y Provincia de Buenos Aires

Queda poco tiempo para que finalicen las vacaciones de verano y empiecen las clases en Argentina. El calendario escolar depende de cada distrito, en la ciudad de Buenos Aires las clases empezarán el 25 de febrero para el nivel primario y el 2 de marzo para el secundario. Está previsto que las mismas finalicen el 18 de diciembre.

Por su parte, los chicos volverán a las aulas en provincia de Buenos Aires el 2 de marzo, tanto primaria como secundaria. Las clases terminarán el 18 de diciembre. En ambos distritos, las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio.