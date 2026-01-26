Milei prepara el 2027 y LLA adelanta que tendrá candidatos a gobernadores en todas las provincias

El Gobierno ya prepara por anticipado el terreno para 2027 y la reelección de Javier Milei. El Presidente seguirá en modo campaña. Y en la Casa Rosada adelantan que La Libertad Avanza tendrá candidatos a gobernadores en todo el país. La idea de los libertarios es repetir el modus operandi del 2025: tener referentes propios en las listas violetas en todo el territorio argentino. Consideran que fue un caso exitoso que debe ser repetido.

"Nosotros el año que viene vamos a tener por fin candidatos a gobernadores en todas las provincias. Habrá de los nuestros en los 24 distritos del país", le adelantó a El Destape una de las personas que más conoce la rosca nacional libertaria a nivel partidaria.

El Tour de la Gratitud arrancó en Mar del Plata este lunes pero se extenderá por el país. Milei hará una gira en lo que será muy anticipadamente la campaña de larga para encarar su reelección del año próximo. El Presidente intentará llegar a todo el país. En principio, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Corrientes están en agenda como las próximas provincias a visitar.

LLA quiere dejar atrás la experiencia de 2023 cuando no pudo colar ningún gobernador. Hoy violeta puro no tiene ningún mandatario. En Casa Rosada pretenden lograr en 2027 al menos una media docena de los propios. Candidatos hay fijos para algunos distritos y en otros será una construcción paso a paso. En La Rioja, Martín Menem quiere disputarle la gobernación al peronismo.

Hay otros con la idea fija también. Lisandro Catalán, ex ministro de Interior, trabaja hace meses en romper con la hegemonía del PJ y ser el nuevo mandatario tucumano. Dependen en gran parte de las internas peronistas y lograr que se rompa ese eje.

En Córdoba, la provincia donde suele sacar más votos Milei, estará peleado. Hoy hay varios nombres para disputarse el trono. El desconocido Gonzalo Roca, ganador de 2025 en las legislativas y candidato a ser el elegido libertario para el Consejo de la Magistratura, es uno de ellos. El otro es el jefe del bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, que espera ese premio el año que viene. Y está siempre girando el nombre del divulgador anarco-libertario Agustín Laje. "Cuando termine de estudiar en España va a ser una posibilidad para él", afirman en el mundo violeta.

¿Compañero de fórmula presidencial?

Martín Menem y Laje tienen una dificultad: ambos suenan para ser los acompañantes de Milei en la fórmula presidencial de 2027. Pero no son los únicos.

Patricia Bullrich es otra de las que podría acompañar a Milei como binomio pero también podría ser la elegida para ir por CABA. Otro violeta que pretende ese lugar es el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo averiguar El Destape, entre ambos quien más desea ese lugar es el ex vocero. No es devoción de la exministra ir por la alcaldía porteña.

PBA, la madre de todas las batallas

La mayor disputa estará en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli es el principal candidato. Pero tendrá rivales internos. Y dependerá también de su gestión en este año y medio por delante que tiene. Diego Valenzuela puja y quiere. Recién llegado a la administración libertaria como director de Migraciones es uno de los que pide y milita por un "gobernador violeta". Le endilgan al Colo ser aún amarillo. Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en PBA, también está anotado en la carrera. Los tres tienen suerte: la situación de José Luis Espert borró a un contrincante duro que encima es amigo de Milei. Uno menos.

El Gobierno tendrá nuevamente el debate interno si disputarle territorio a todos los gobernadores del país, tal cual sucedió en 2025. Ir comiendo lugares de a poco como un Pac Man o negociar con los mandatarios. El clan Menem con Eduardo "Lule" a la cabeza fue por la primera opción. Y resultó. Pese a derrotas fuertes en diferentes provincias, en octubre obtuvo una victoria contundente en todo el país y hasta en provincias impensadas. Karina Milei, que estuvo detrás de la jugada, apoyó y se sintió ganadora. Ahora va por el mismo plan en 2027.

El puntapié de este plan de trabajo comenzará a darse post marzo cuando se reúnan en un acto todos los presidentes de partido de LLA de todo el país y arranque a hacer una hoja de ruta con este objetivo final. La actividad está pautada para después de las sesiones extraordinarias porque hay muchos líderes que son legisladores nacionales. Así, los Milei se preparan para ir por todo.