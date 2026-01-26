Milei vuelve a Mar del Plata para contentar a dos de sus tribus

La Libertad Avanza (LLA) le organizó una recorrida de Javier Milei este lunes por Mar del Plata, un día antes de su disertación en el Derecha Fest, en la misma ciudad. Las dos actividades son organizadas por dos tribus diferentes que conviven en el oficialismo nacional.

Como se había adelantado en este medio, el formato de la visita a "La Feliz" va a ser el de una recorrida. La escenificación imitará a la realizada a fin del 2024 en Córdoba, en lo que se denominó "Tour de la Gratitud", en el que el Presidente ensayará un agradecimiento al electorado de una de las ciudades que lo acompañó en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Milei encabezará este lunes a la noche la recorrida por esquina de Güemes y Avellaneda. El municipio de General Pueyrredón está pintado de violeta, ya que el jefe político marplatense es Guillermo Montenegro, intendente y senador provincial por LLA en uso de licencia.

Pero previo a la confirmación de la recorrida, el propio Milei había anunciado el presente para el Derecha Fest de este martes. La primera edición del denominado como "evento más antizurdo del país" se había realizado en octubre de 2024.

Esta nueva edición se realizará en el Horizonte Club de Playa. Además de Milei, serán oradores Montenegro, los diputados nacionales de LLA Lilia Lemoine y Sergio "Tronco"Figliuolo, el filósofo ultraderechista y antifeminista Agustín Laje, el pastor evangelista Gabriel Ballerini, la abogada y también evangelista Patricia Soprano y el biógrafo del presidente Nicolás Márquez.

El Derecha Fest está organizado por la editorial Hojas del Sur y la empresa Arcano Strategy Group. La primera, fundada por Andrés Mego, se dedica a la edición de libros de autores de derecha, como el propio Milei y Laje, o ligados a la escuela austríaca, por la que Milei profesa devoción.

La consultora Arcano Strategy Group está vinculada a Erick Kammerath, influencer ligado a Laje. Adherente a las ideas contra una supuesta "casta", versiones periodisticas afirman que el youtuber cordobés es sobrino de Germán Kammerath, ex vicegobernador de Córdoba, ex secretario de comunicaciones durante el gobierno de Carlos Menem y intendente de Córdoba capital por la Ucedé, condenado a tres años y medio de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública en su mandato, entre 1999 y 2003.

Fuentes que adhieren a la realización del encuentro señalaron a El Destape que esperan "siete mil personas". "Va a ser masivo", acotaron. A excepción de Montenegro, el resto de los oradores se enmarca en la categoría de predicadores, por vía virtual o "teórica", de los apotegmas ultraconservadores que militan lo que denominan "batalla cultural".

Pese a que los dos eventos pasan en la misma ciudad y tienen al líder del club de fans sudamericanos de Donald Trump como protagonista, no tienen vínculo entre sí, según confirmaron fuentes de LLA bonaerense a El Destape.

La bajada en Mar del Plata de este lunes es organizada por LLA que en la provincia de Buenos Aires está liderado por el diputado nacional Santiago Pareja, que responde directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El partido violeta contiene a la pata territorial del oficialismo, que por designio de la gran hermana del oficialismo, copó las listas en las últimas elecciones legislativas.

Este copamiento de las listas fue uno de los hechos que más visibilizó la furia de Las Fuerzas del Cielo, agrupación que enrola a dirigentes y el ejército de trolls caracterizados del Gobierno nacional, cuyo referente más visible es Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", que operan bajo las órdenes del asesor presidencial Santiago Caputo.

Sin embargo, el Derecha Fest y la recorrida por Mar del Plata tuvieron algo en común: ninguno fue promocionado por miembros del caputismo.