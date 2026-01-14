Con Milei en Mar del Plata, se larga el 2026 de LLA en la provincia de Buenos Aires

El presidente Javier Milei hará su primer viaje esta semana a Córdoba, pero terminará el mes con una visita clave a la provincia de Buenos Aires. Será el inicio de la acción política de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense en 2026, un año en el que se comenzarán a construir las candidaturas para el año electoral.

Cómo es la agenda de Milei para el inicio de 2026

Milei encabezará una recorrida por la ciudad de Mar del Plata a final del mes, según confirmaron fuentes de LLA a El Destape. El formato será similar a la bajada que realizó a fin de 2025 en Córdoba, en lo que desde el oficialismo se denominó "El Tour de la Gratitud".

Precisamente la provincia mediterránea, bastión electoral de LLA, será la primera actividad en público del Presidente, ya que este viernes se hará presente en el Festival de Jesús María. En ese contexto, Milei asistirá al recital del Chaqueño Palavecino.

Desde Casa Rosada habían indicado que la presencia en el festival iba a ser la única actividad a realizar en Córdoba. No habrá encuentro con el gobernador Martín Llaryora, de relación tensa con el Gobierno nacional. Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel fue asistió a las últimas dos ediciones de Jesús María, ya la semana pasada confirmaban desde su entorno que no iba a asistir.

A Milei lo esperan el sábado en Paraguay para la oficialización del tratado Mercosur - Unión Europea. De ahí, partirá a Suiza donde participará del Foro de Davos, donde se espera que vuelva a expresar su alineamiento con su par Donald Trump, que encabezó hace una semana la invasión a Venezuela, previo secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Cómo inicia el 2026 para LLA en PBA

La bajada de Milei en Mar del Plata será parte del inicio del 2026 para la representación política de LLA en la provincia de Buenos Aires. "Vamos a seguir trabajando en el mismo esquema", dicen desde el mileismo bonaerense sobre el trabajo del partido de Javier y Karina Milei en el año no electoral.

En clave de rosca bonaerense, LLA comenzó a fogonear su intento de que promover la aplicación de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, a través de la Legislatura bonaerense. "Vamos a jugar con eso y creemos que es algo positivo, pero no tenemos los números", se sinceraron, aunque aclararon que no es una "prenda de negociación" con el oficialismo provincial, que busca reflotar la eliminación de los topes a las reelecciones de los intendentes.

Milei no fue la primera figura nacional de LLA que pisó Mar del Plata este año, la jefa de la bancada de senadores nacionales Patricia Bullrich. Si bien este desembarco de la ex ministra de seguridad en "La Feliz" fue interpretado como el inicio de una instalación con miras a la candidatura a gobernadora bonaerense en 2027.

Patricia Bullrich el sábado en Mar del Plata, junto a Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro

Dos fuentes del mileismo rechazaron de plano esta posibilidad. "Mar del Plata en el verano es un escenario nacional y Patricia fue a promover la reforma laboral", explicó una voz que conoce a la ex candidata a presidente del extinto Juntos por el Cambio.

Como sea, la Provincia le dio una derrota a LLA en las elecciones provinciales y un triunfo en las legislativas nacionales. La lista de la victoria tuvo como primer candidato a Diego Santilli, que formaba parte del lote de dirigentes del PRO con simpatías con el oficialismo, pero que terminó siendo premiado por los Milei con el Ministerio del Interior.

"Es la figura más importante que tenemos hacia la Gobernación, pero hay otros", reconocen fuentes de LLA bonaerense, que afirman no saber cuánto podrá pesar en 2027 el purismo violeta a la hora de definir un candidato.

La fuente sumó al lote de potenciales candidatos del partido violeta para la provincia de Buenos Aires: Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, ambos intendentes en uso de licencia de Tres de Febrero y General Pueyrredón, respectivamente, y el armador provincial de LLA, Santiago Pareja.

Otra fuente violeta se expresó con mayor cautela en la baraja de nombres a falta de más de un año para el cierre de listas y recordó: "Hasta hace poco el candidato puesto era (José Luis) Espert".