Visitas reiteradas, electorado afín y candidaturas: mitos y verdades de la relación Milei - Córdoba

Javier Milei escenificó un baño de pueblo en su visita al multitudinario festival de Doma y Folklore de Jesús María en Córdoba, provincia que visitó dos veces en dos meses. El Presidente y la Casa Rosada persiguen la intención de fidelizar un electorado de un persistente antikirchnerismo, mientras que la representación cordobesa de La Libertad Avanza (LLA) busca ser el eslabon intermedio.

En la previa a la visita a Davos, Milei asistió el viernes a Jesús María. Tras saludar al público, el Presidente, que en su adolescencia imitaba a Mick Jagger, se subió al escenario a cantar "Amor Salvaje" con el "Chaqueño" Palavecino. La performance debe haber conmovido a la senadora ultramileista Cármen Álvarez Rivero, ya que adelantó publicamente una invitación al Jefe de Estado para la Fiesta Nacional del Trigo, que se realizaerá en Leones entre el 12 y el 15 de febrero. Ni desde la Casa Rosada ni de la representación cordobesa de LLA pudieron dar cuenta que el líder del espacio violeta asista.

Milei ya había estado en diciembre en la provincia mediterránea, en una recorrida por Córdoba capital junto a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei y los diputados de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. La actividad se enmarcó dentro de lo que la Casa Rosada denominó "El Tour de la Gratitud", cuya primisa es el agradecimiento del Presidente a los electores que lo acompañaron en las elecciones legislativas.

LLA en las elecciones legislativas nacionales sacó en Córdoba un 42,35%, imponiendose al 28,32% de Provincias Unidas, espacio que llevó como cabeza de la lista de diputados nacionales al ex gobernador Juan Schiaretti. Para enfrentar al histórico caudillo del peronismo cordobés, Karina Milei eligió al desconocido Roca, del riñón de Bornoroni.

Ante ese escenario y estas visitas ¿Hay una intención de blindar a Milei en Córdoba? Fuentes de LLA con asiento en la territorio cordobés consultadas por El Destape creen que es al revés. "La provincia tiene una mirada muy positiva con el gobierno actual. Es así que el equipo del Presidente se siente cómodo en Córdoba, empiezan las recorridas acá y lo quieren fortalecer, porque nuestro objetivo en 2027 es que sea reelecto", explicaron.

Si la consulta se hace en las filas del oficialismo cordobés, cuyos referentes son Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora, le bajen el precio a la escenificación del "baño de pueblo" del Presidente. "Ese día iba a haber la misma cantidad de gente, estuviese o no Milei", explicaron desde el entorno de una voz del peronismo cordobés, que sostienen que a Jesús María asiste mayoría de público de otras provincias.

Las sucesivas elecciones ejecutivas y legislativas afirmaron el perfil antikirchnerista de "la Docta", que encontraba en el peronismo del ya fallecido José Manuel De la Sota, Schiaretti y Llaryora una respuesta de distinto cariz. En el oficialismo provincial todavía recuerdan a otro visitante de Jesús María, el ex presidente Mauricio Macri, que había obtenido el favor del electorado cordobés.

La vocación de ser la representación de la provincia que se define como antikirchnerista y/o antiperonista por la escudería de Milei tienta a las principales espadas oficialistas de Córdoba. En un primer vistazo, ambicionan la candidatura a gobernador Bornoroni, el senador Luis Juez y el ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Rodrigo De Loredo.

Desde LLA de Córdoba informaron que se conformó "una mesa provincial de alianza pensando en la provincia en 2027" conformada por Bornoroni, Juez, el diputado nacional de LLA y ex intendente de Jesús María, Luis Picat, y la ex diputada nacional de la UCR Soledad Carrizo, cuya terminal es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. De Loredo, señalaron, no se sienta en esta mesa.

El ex jefe del bloque de diputados intentó ofrendar a Karina Milei la conducción del comité provincial del radicalismo, otrora representante de ese antiperonismo, pero que tiene intendencias en "la Docta". Sin embargo, la justicia electoral le señaló a De Loredo que no podía omitir las elecciones internas. Sin esa carta, antes del cierre de listas del 2025, anunció que no sería candidato a la renovación de su banca.

Por el lado del oficialismo provincial, afirman no inmutarse con las disputas intestinas del mileismo cordobés. A Bornoroni lo tildaron de "desconocido", sobre De Loredo desconfiaron de su capacidad de ordenar a todo el radicalismo y sobre Juez recordaron sus distintas alianzas en sus intentos fallidos por enfrentar a la triada De la Sota - Schiaretti - Llaryora. Creen que el ex gobernador será "un actor nacional" y, pese a la incertidumbre del escenario electoral que se dará dentro de casi dos años, confían en una candidatura a la reelección del actual jefe provincial.