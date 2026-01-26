Cuándo será la marcha del orgullo antifascista y antirracista en el 2026

Tras una multitudinaria asamblea abierta en Parque Lezama, se definió la fecha de la segunda marcha del orgullo antifascista y antirracista: se realizará el próximo sábado 7 de febrero en respuesta a las políticas excluyentes del gobierno nacional de Javier Milei y al avance de los discursos de odio y prácticas represivas.

El encuentro reunió a diferentes colectivos del movimiento LGBTIQ+, organizaciones de personas con discapacidad, agrupaciones afro e indígenas, sindicatos, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes y asambleas barriales. Desde la organización sostienen que esta segunda marcha del orgullo "no será una conmemoración", por el contrario, será un claro reclamo a las medidas de la gestión del mandatario libertario, en las que "priman el autoritarismo, la criminalización de la protesta social y el crecimiento de la violencia institucional".

Cabe recordar que esta marcha surgió de manera espontánea cuando, en 2025, el presidente Milei realizó un discurso repleto de declaraciones homofóbicas y estigmatizantes en el Foro Económico Mundial de Davos.

Desde los espacios señalaron que, lejos de retroceder, el gobierno mileísta profundizó una política de “descarte” que afecta especialmente a jubilados, personas con discapacidad, migrantes, personas en situación de calle y activismos LGBTIQ+. En ese marco, también se cuestionaron decretos recientes que modifican aspectos centrales de la Ley de Identidad de Género y restringen derechos adquiridos.

Dónde será la próxima marcha del orgullo antifascista y antirracista

La marcha del orgullo antifascista y antirracista del 7 de febrero partirá desde el Congreso de la Nación y culminará en Plaza de Mayo. Entre los reclamos centrales figuran el rechazo a la reforma laboral (que comenzará a tratarse el próximo 2 de febrero durante las sesiones extraordinarias en el Congreso), la denuncia del gatillo fácil, el ajuste sobre los sectores más vulnerables, la modificación de la ley de glaciares, el alineamiento internacional del Gobierno con Estados Unidos y las políticas de Donald Trump y el genocidio en Palestina.

Los organizadores de la convocatoria remarcaron que la movilización busca construir una respuesta transversal, basada en la solidaridad y el cuidado colectivo, frente a un modelo que promueve la exclusión y el racismo.

“Marchamos por que queremos y creemos en una vida sin miedo a la represión, a quedarnos sin trabajo, a que nos agredan en la calle, a que las personas con discapacidad sean tratadas solamente como un problema médico negándoles su derecho a vidas plenas, a que los bebés con cardiopatías congénitas directamente se mueran cuando son pobres y no le importe a nadie", expresaron.

Y concluyeron: "También marchamos porque queremos construir solidaridades y lucha, porque queremos una vida en donde nos cuidemos mutuamente, donde no sobre nadie, una vida posible, desintoxicada de fascismo y de racismo".