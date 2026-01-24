Luis Barrionuevo organizó en Mar del Plata el Movimiento Nacional Sindical Peronista, desde donde no dudó en criticar con dureza la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y la situación económica del país. Tras reconocer que cierto sector del sindicalismo venía acompañando al Gobierno, el dirigente gastronómico insistió en que no quiere que salga el proyecto que envió el oficialismo "porque es perjudicial para los trabajadores".
Luis Barrionuevo apuntó contra la Reforma Laboral: "Perjudicial para los trabajadores"
Luis Barrionuevo se mostró preocupado por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El dirigente de UTHGRA organizó un multitudinario encuentro en Mar del Plata del Movimiento Nacional Sindical Peronista.
Volantazo para mitigar un escándalo y reencauzar los negocios
El gobierno avanza a la Fase 2 de su plan de negocios con una estampida de funcionarios. Entre ellos un cambio clave en la Secretaría de Transporte, que tiene a su cargo la distribución de subsidios y la concesión de contratos viales en rutas detonadas. El plan para contener daños por una denuncia que involucra 30 mil millones en aportes públicos a una empresa privada y el perfil del arquitecto a cargo de privatizar caminos y liquidar Vialidad Nacional.
Luis Barrionuevo apuntó con firmeza contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Lo hizo desde Mar del Plata, donde el dirigente de UTHGRA fue parte del multitudinario encuentro del Movimiento Nacional Sindical Peronista.
"No queremos que salga el proyecto que envió el gobierno porque es perjudicial para los trabajadores", aseguró Barrionuevo en diálogo con La Capital. Estas palabras chocan con lo que dijo el propio dirigente hace solo unos días, cuando reconoció que buena parte del sindicalismo acompañó al gobierno de Milei en los dos años que lleva en el poder.
Ante la posibilidad de que adopten medidas de fuerza, Barrionuevo explicó que el movimiento sindical avanzará en "definiciones políticas" y las mismas quedarán en manos de la CGT.
Respeto al proyecto de Reforma Laboral, el dirigente de UTHGRA consideró que "hay artículos que son denigrantes". "Primero, para reformar algo, para cambiar algo, tiene que haber producción en el país. Todavía no arrancó la economía, está estancada, no hay plata, los salarios realmente son paupérrimos", agregó Barrionuevo.
Todo listo para que Milei tenga su ICE en las fronteras argentinas: Valenzuela lo dirigirá
Tras los cruces por la estructura del organismo, el Gobierno ultima detalles para crear la Agencia de Seguridad Migratoria. Se encargará del control de fronteras y de “intensificar” las deportaciones de inmigrantes que cometan delitos.
Diego Valenzuela es el elegido para ser el titular del nuevo organismo de control migratorio.
Luego de la tensión interna en las filas libertarias por la diagramación de la estructura del organismo y la designación de funcionarios, el Gobierno tiene todo listo para crear la Agencia de Seguridad Migratoria. Si bien aún restan ajustes del decreto, el ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se encamina a encabezar el organismo de control migratorio. Aunque sus funciones se limitarían a los pasos fronterizos, algunos sectores anticipan que podría tratarse de un “ICE argentino”.
Davos, Milei y la fiesta de los ricos: la desigualdad global alcanzó niveles récord
Mientras el presidente Javier Milei aseguró que los mercados “nos hacen mejores personas”, Oxfam advirtió que la desigualdad alcanzó su máximo histórico y alertó sobre el creciente poder político de los milmillonarios, también en Argentina.
Mientras el presidente Javier Milei celebraba en el Foro Económico de Davos las supuestas virtudes morales del “capitalismo de libre empresa”, los datos que circularon en el mismo foro lo desmentían de forma contundente: en 2025 la concentración de la riqueza llegó a un máximo histórico al crecer 16% solo en ese año (tres veces más que el promedio de los últimos cinco años). A su vez, en América Latina, la situación es aún más crítica ya que la riqueza en pocas manos se expandió 39% mientras el PIB regional apenas creció un 2,4%. En Argentina, el hombre más rico del país obtuvo, en un marco de ajuste del gasto social para las mayorías, un incremento del 50% en los beneficios fiscales para su empresa.
Un amigo de Milei en problemas, Caputo y Karina avanzan y dolor de cabeza para Santilli
El titular de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demián Reidel -íntimo amigo del Presidente-, quedó en el ojo de la tormenta. Santiago Caputo a través de Diego Chaher impulsa su corrimiento. Karina también lo quiere afuera. En Casa Rosada creen que será de baja pronto en medio de denuncias en el organismo.
Se avecina en el Gobierno un capítulo esporádico pero repetido: Javier Milei resistiendo a un funcionario ante la disconformidad de Karina Milei y Santiago Caputo.