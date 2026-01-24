Luis Barrionuevo apuntó contra la Reforma Laboral: "Perjudicial para los trabajadores"

Luis Barrionuevo apuntó con firmeza contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Lo hizo desde Mar del Plata, donde el dirigente de UTHGRA fue parte del multitudinario encuentro del Movimiento Nacional Sindical Peronista.

"No queremos que salga el proyecto que envió el gobierno porque es perjudicial para los trabajadores", aseguró Barrionuevo en diálogo con La Capital. Estas palabras chocan con lo que dijo el propio dirigente hace solo unos días, cuando reconoció que buena parte del sindicalismo acompañó al gobierno de Milei en los dos años que lleva en el poder.

Ante la posibilidad de que adopten medidas de fuerza, Barrionuevo explicó que el movimiento sindical avanzará en "definiciones políticas" y las mismas quedarán en manos de la CGT.

Respeto al proyecto de Reforma Laboral, el dirigente de UTHGRA consideró que "hay artículos que son denigrantes". "Primero, para reformar algo, para cambiar algo, tiene que haber producción en el país. Todavía no arrancó la economía, está estancada, no hay plata, los salarios realmente son paupérrimos", agregó Barrionuevo.