El Gobierno decretó cambios en la organización militar y la oposición denunció "politización"

El gobierno de Javier Milei modificó las reglas para la carrera de los militares designados en cargos del Ministerio de Defensa. Este lunes, a través de la publicación del DNU 34/2026 en el Boletín Oficial, la administración libertaria estableció cambios en la Ley para el Personal Militar (N.° 19.101), con el objetivo de habilitar al personal de las Fuerzas Armadas en actividad a seguir prestando servicio efectivo.

La cartera que conduce Carlos Alberto Presti argumentó que el decreto "permite que el Ministerio cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar".

Hasta ahora, indicó el comunicado publicado en redes sociales, el pase a disponibilidad implicaba que el tiempo de servicio en la cartera no computara como servicio efectivo, “lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave”.

Entre los argumentos para justificar la polémica medida, el Gobierno mencionó la “urgente” necesidad operativa “de cubrir puestos estratégicos con personal idóneo en áreas donde el conocimiento profesional acumulado es determinante". La gestión de Milei señaló que el decreto “se inscribe en una política de integración entre personal civil y personal militar en actividad dentro del Ministerio, fortaleciendo la conducción del sistema de defensa", al tiempo que “corrige una restricción que afectaba el principio de igualdad ante la ley, al limitar el acceso del personal militar a funciones para las que resulta plenamente idóneo”.

El DNU precisa que el beneficio sólo se aplica a los oficiales que aún pueden progresar en su carrera, dado que para los grados superiores el tiempo adicional no modifica ni el retiro ni los haberes. La única excepción alcanza a quienes ya hayan llegado al grado máximo -Teniente General, Almirante o Brigadier General-, ya que en esos casos no existe posibilidad de ascenso.

Cambios en el régimen del personal militar: impacto salarial

Además, el nuevo régimen introduce cambios en materia de remuneraciones. La modificación del artículo 60 establece que el militar designado en estos cargos percibirá el haber correspondiente a su grado, al que se sumará un complemento salarial para alcanzar los emolumentos fijados por la ley de presupuesto para el puesto asignado.

En caso de que el monto total supere lo previsto, el excedente deberá ser reintegrado al Estado. El decreto aclara que estas disposiciones no afectan el cobro de los gastos de representación, garantizando que los oficiales no pierdan beneficios salariales por desempeñarse en funciones civiles dentro del área de defensa.

Rossi cargó contra los cambios en las FF.AA.:“Un DNU hecho a la medida de Presti”

El ex ministro de Defensa y diputado del peronismo electo por Santa Fe, Agustín Rossi, apuntó contra los cambios establecidos por el presidente Milei y denunció que es “un DNU hecho a la medida de Presti” para profundizar “la politización de las Fuerzas Armadas”.

Rossi señaló que, previo a esta modificación, el militar que ocupaba dichos cargos quedaba en una situación de disponibilidad durante los primeros seis meses y después “ingresaba en una situación de pasivo (por 2 años más), para ya luego pasar a retiro”. Sin embargo, afirmó que, con este DNU, “el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, división, brigada o comandante de un buque”.

De esta manera, el ex titular de la cartera advirtió que “la necesaria e imprescindible neutralidad política de las FF. AA. queda claramente vulnerada”. Rossi fue uno de los primeros que cuestionó la designación del teniente general como reemplazo de Luis Petri al afirmar que este cambio profundiza un "enorme retroceso". Es la primera vez desde el retorno de la democracia, en 1983, que un militar ocupa la conducción de la defensa nacional, un hecho que el Gobierno orientó en la idea de una reivindicación del rol de las Fuerzas Armadas.

Rossi recordó que la conducción civil se mantuvo sin interrupciones desde la recuperación de la democracia y también hizo referencia al malestar dentro de las Fuerzas Armadas: “Mientras Milei paga salarios de hambre al personal militar y Petri destruyó la obra social de los militares, ¿piensan que poniendo al frente de la cartera a un militar van a contener el malestar existente?”, apuntó a fines del año pasado.