Derecha Fest: un pastor evangélico negó que el evento gratuito presente "fondos públicos"

Horas previas a la Derecha Fest que se realizará en la ciudad de Mar del Plata y donde disertará el presidente Javier Milei, el pastor evangélico Gabriel Ballerini aseguró que va a ser el evento "más concurrido de los cuatro" que se hicieron hasta el momento, ya que "es la primera vez que es gratuito". En medio de la crisis económica, el líder religioso pro-vida respaldó las medidas del mandatario nacional, señaló que el encuentro es financiado por "entidades absolutamente privadas" y negó que haya participación de "fondos públicos" en su armado.

En diálogo con el programa Palo y Zanahoria por El Destape AM 1070, Ballerini repasó el origen del evento autodenominado "el más anti-zurdo del mundo", que reivindica la batalla cultural libertaria. La primera edición se realizó en octubre de 2024 en el Auditorio Belgrano, luego hubo una segunda en la provincia de Córdoba, una tercera nuevamente en el Auditorio ubicado en CABA con el cierre de campaña de la senadora Patricia Bullrich, y ahora se concretará la cuarta edición, que, según sostuvo Ballerini, será "un evento masivo". Incluso fue organizado en Montevideo, aunque bajo otra denominación y con poca convocatoria.

Esta nueva edición se realizará en el Horizonte Club de Playa. Ballerini sostuvo que, en las anteriores ediciones, "estaban limitados por la capacidad" de los lugares, pero ahora el oficialismo tiene la posibilidad "de que sea muchísimo más masivo". También destacó que hay una "generación de jóvenes que pagan una entrada para formarse con ideas en una conferencia y compran libros para leer".

Además de Milei, serán oradores el jefe político marplatense es Guillermo Montenegro, intendente y senador provincial libertario en uso de licencia, los diputados nacionales de LLA Lilia Lemoine y Sergio "Tronco"Figliuolo, el filósofo ultraderechista y antifeminista Agustín Laje, la abogada evangelista Patricia Soprano y el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez.

La Derecha Fest está organizada por la editorial Hojas del Sur y la empresa Arcano Strategy Group. La primera, fundada por Andrés Mego, se dedica a la edición de libros de autores de derecha, como el propio Milei y Laje, o ligados a la escuela austríaca, por la que Milei profesa devoción.

En la edición realizada en territorio cordobés en julio del año pasado, Ballerini participó como disertante. Fue pastor de iglesias bautistas durante más de 20 años y pertenece a una expresión religiosa que tiene fuerte arraigo en los Estados Unidos, particularmente dentro del Partido Republicano, dominado por el sector que respalda al presidente Donald Trump.

Su participación en los medios nacionales en “defensa de la vida” durante la discusión por la Ley de Interrupción Legal del Embarazo ya lo había hecho más conocido, aunque tomó más relevancia cuando Milei lo citó en un discurso en la inauguración de la Iglesia Portal del Cielo, un templo ubicado en la provincia de Chaco. Hoy dicta cursos sobre eutanasia y objeción de conciencia en el marco de Tecnopolitea, una empresa que creó y dirige Laje.

Milei recorrerá Mar del Plata antes de la Derecha Fest

Antes del evento, Milei encabezará este lunes por la noche la recorrida por esquina de Güemes y Avellaneda. El municipio de General Pueyrredón imitará la puesta en escena realizada a fin del 2024 en Córdoba, en lo que se denominó "Tour de la Gratitud", en el que el Presidente ensayará un agradecimiento al electorado de una de las ciudades que lo acompañó en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Esta recorrida es organizada por LLA, que en la provincia de Buenos Aires está liderado por el diputado nacional Santiago Pareja, que responde directamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El partido violeta contiene a la pata territorial del oficialismo, que por designio de la gran hermana del oficialismo, copó las listas en las últimas elecciones legislativas.

Este copamiento de las listas fue uno de los hechos que más visibilizó la furia de Las Fuerzas del Cielo, agrupación que enrola a dirigentes y el ejército de trolls caracterizados del Gobierno nacional, cuyo referente más visible es Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", que opera bajo las órdenes del asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, el Derecha Fest y la recorrida por Mar del Plata tuvieron algo en común: ninguno fue promocionado por miembros del caputismo.