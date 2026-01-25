Una empresa pasó de anunciar inversiones a la crisis.

Un ejemplo de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei al gobierno es la situación que atraviesa una histórica fabricante de productos para la industria del mueble, del revestimiento y de la construcción en seco que, pese a que el año pasado había anunciado un plan de inversión y expansión, confirmó que presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).

La empresa Karikal de San Francisco, Córdoba, vive este delicado momento y apunta al contexto actual de caída de consumo y apertura de importaciones. Entre los trabajadores crece la preocupación sobre su futuro.

Hace unos meses la firma comunicó un plan de expansión industrial que incluía una inversión de 1.200 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en Brasil.

Sin embargo, en los últimos días los dueños se comunicaron con los trabajadores para informarles que van a replantear su estrategia y van a avanzar con el preventivo de crisis para evitar los despidos.

"Como es de público conocimiento, el contexto político-económico actual, de apertura del mercado e importaciones, sumada a la sostenida retracción de la demanda interna, aumento de costos, falta de previsibilidad, entre otros factores, han tornado insostenible la situación para la industria nacional en general y nuestra empresa de manera particular", manifestaron desde la empresa a través de un comunicado interno a los empleados.

En ese sentido, agregaron: "Somos plenamente conscientes del impacto que esta situación genera en cada uno de ustedes y queremos transmitirles que se trata de una circunstancia extremadamente delicada, que nos preocupa profundamente y sobre la que nos encontramos trabajando incansablemente".

La empresa no le puede pagar las vacaciones a sus trabajadores

Desde la firma insistieron en que viven "severas restricciones económico-financieras lo cual impide afrontar con normalidad el pago de vacaciones y algunos conceptos pendientes".

Desde la firma sostuvieron que iban a presentar el Preventivo de Crisis "con mucho pesar y luego de haber considerado alternativas y ejecutado todas las medidas posibles con el fin de paliar la situación imperante", y señalaron que es "una medida necesaria para evitar decisiones más drásticas y procurar, en la medida de lo posible, la preservación de las fuentes de trabajo".

Por lo pronto, no hay definiciones sobre cómo impactará esto en la fábrica y los trabajadores. Durante los próximos días se llevarán a cabo audiencias ante el Ministerio de Trabajo para definir los siguientes pasos.