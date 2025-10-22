Nuevo día de protestas: jubilados y discapacitados contra Milei

Luego de que el entorno presidencial decidiera suspender las recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires por temor a escraches y protestas, las manifestaciones contra el presidente Javier Milei y su gobierno se harán visibles en dos puntos del centro porteño. Los jubilados volverán a reclamar este miércoles por la tarde frente al Congreso por un aumento en sus haberes, mientras que el Foro Permanente de Discapacidad se movilizará al mediodía al edificio del Ministerio de Salud para pedir por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, iniciativa ratificada por ambas Cámaras.