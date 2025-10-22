El FIT cerró la campaña frente a la embajada de EE.UU: "No seremos una estrella más de la bandera yankee"

Myriam Bregman junto a Christian Castillo y Nicolás del Caño

El Frente de Izquierda-Unidad cerró la campaña electoral en las afueras de la embajada de Estados Unidos en el país, con presencia de los candidatos de la ciudad de Buenos Aires (Myriam Bregman) y la provincia de Buenos Aires (Nicolás del Caño). Los discursos giraron en torno al rechazo a la reedición de las relaciones carnales que mantienen el presidente Javier Milei con su par de Estados Unidos Donald Trump. "Es my humillante lo que está haciendo Milei de ser una estrella más de la bandera yankee", afirmó el diputado Christian Castillo sobre el rescate del Tesoro de Estados Unidos al país.

Carrillo alertó por posibles "cláusulas secretas" de este acuerdo, que pueden incluir desde la presencia de militares norteamericanos en la base naval en construcción en Ushuaia, Tiera del Fuego, a negocios con el litio, el cobro y otros minerales. Luego, pidió el voto de los argentinos y argumentó: "La izquierda se sabe de qué lado va a estar. Estamos en las calles y en el recinto peleando por los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Tenemos una coherencia que no puede demostrar ningúna otra fuerza política".

La candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, sumó: "El gobierno de Milei avanza en la entrega del país a Estados Unidos, a cambio de que Trump y Scott Bessent ensayen un salvataje electoral para este gobierno que está hundido. Rechazamos el endeudamiento, el sometimiento y la entrega de nuestros recursos en beneficio de unos pocos. Hoy nuestro país está siendo sometido como nunca a las decisiones económicas y políticas del FMI y de Estados Unidos, que está aumentando no sólo la injerencia en Argentina sino en toda la región. Por eso cerramos nuestra campaña en un acto antiimperialista frente a la Embajada. No seremos una estrella de la bandera yanqui".

Por su parte, del Caño aseguró que "no vamos a permitir que se profundice la entrega del país y de nuestro futuro". Y agregó: "Milei y los gobernadores ya dijeron que vienen por la reforma laboral y jubilatoria. En estas elecciones se van a definir las y los diputados y senadores que van a ocupar una banca en el Congreso y es muy importante el voto al Frente de Izquierda para que se garantice una oposición irreconciliable, que no da ningún tipo de ventajas a este gobierno y a todos los cómplices que le han votado las leyes. Ahora muchos se están presentando como opositores, pero después van a ser los que le den los votos para aprobar la reforma laboral que quiere esclavizar más a las trabajadoras y trabajadores, la reforma tributaria para beneficiar a los empresarios y a los más ricos". Y agregó: "Peleamos por ser la tercera fuerza y eso puede ser decisivo en el Congreso que viene".

Además de del Caño, Bregman y Castillo hablaron Cele Fierro, Romina del Pla y Juan Carlos Giordano, entre otros.