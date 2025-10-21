A Milei lo borraron de PBA, publicará los resultados a nivel país y le llegó la última encuesta

A Javier Milei lo borraron la provincia de Buenos Aires en el tramo final de campaña: se decidió que el Presidente no fuera más a ese distrito tan adverso. Hay varias versiones sobre esta decisión y una es el rechazo y los escraches al mandatario. El conurbano es uno de los lugares más golpeados por el desastre económico que generó el modelo económico libertario.

Por eso se suspendieron actos que estaban previstos, como en Ezeiza y Pergamino. Queda encargado entonces de la campaña en PBA el candidato Diego Santilli durante la última semana.

Finalmente, Milei solo irá a una caminata hoy en Córdoba y cerrará la campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario, Santa Fe. "Nos estamos haciendo fuertes en esa ciudad y consideramos que sea ahí y no en Córdoba, donde ya hemos cerrado varias veces allí", dijo un funcionario a El Destape. El panorama de Milei en Córdoba no es bueno. Allí habría un triunfo del schiarettismo a través de Provincias Unidas

En el Gobierno cayó mal la acordada publicada por la Cámara Nacional Electoral que obliga a Milei a publicar los datos de las elecciones del domingo provincia por provincia y no a nivel país como quería el Gobierno. A priori van a acatar a medias. En Casa Rosada se prepara un artilugio para de alguna manera publicar los datos a nivel país de manera total. "Lo que no se prohíbe, se puede hacer", afirmaron en Balcarce 50. Es que en la acordada en ningún momento se prohíbe publicar los datos totales. La decisión estará a cargo de la Dirección Nacional Electoral que depende del Ministerio de Interior que lidera Lisandro Catalán.

En el Gobierno reina el pesimismo en las horas finales. A Milei le llegó la última encuesta que según la Casa Rosada es confiable. La hizo el ultraoficialista Jorge Giacobbe. Según los números que envió a un operador de la Rosada hoy al mediodía y que pudo ver El Destape, hay un empate técnico a nivel país. 36 a 36. Una mala noticia para el Gobierno.

En el desglose, LLA pudo acortar la distancia con el peronismo. Según Giacobbe, Jorge Taiana está 7 puntos arriba de Diego Santilli. Seis menos que en septiembre cuando el PJ le sacó 13. En CABA mejoró Patricia Bulllrich y tocó los 45 puntos, con un Mariano Recalde en 33 puntos. Una buena performance de la ministra de Seguridad.

En el Gobierno destacaron esta encuesta: "Son los únicos números que llegaron en otras elecciones y acertaron en todas", afirmó a El Destape un funcionario. Restará saber si Alejandro Fargosi, candidato a diputado por ese distrito, iguala esa performance ya que ese dato aporta para el recuento nacional que quiere mostrar LLA.

La preocupación en Casa Rosada otra vez es el ausentismo. Manejan el escenario de una presencialidad en el voto del 70%. Número bajo pero a tono con lo que fue todo este año electoral.

En Balcarce 50 ya se ensaya el relato del domingo a la noche. "Nuestra idea sea como sea el resultado es mostrar cuántos diputados logramos en la cámara, cómo queda conformada y vamos a tener el tercio para blindar los cambios que hará el Gobierno en 2026", detalló una fuente libertaria.