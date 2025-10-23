"Piquete legislativo": Kicillof destruyó la estrategia de Milei para las elecciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al presidente de la Nación, Javier Milei, por la intención de La Libertad Avanza (LLA) de conseguir de mínima un tercio de la Congreso en las elecciones legislativas del domingo, para sostener los vetos presidenciales a las leyes que aprueba la oposición.



"¿Con qué se conformaría el gobierno? Con tener un piquete legislativo. Dice que terminó con los piquetes, pero quiere armar uno legislativo. Para que las leyes del Congreso no puedan salir, él tenga capacidad de veto, y las leyes no puedan salir", afirmó el jefe provincial en una entrevista en C5N.

Y agregó: "Ganar (para Milei) es tener un tercio del Congreso. Es una mirada que le pasa por arriba a la Consititución del 53, donde en un parlamento hay que votar leyes, conseguir mayorías"

Luego, Kicillof señaló que quiere "ver qué parte del país pintan de violeta y cuántas provincias tiene apoyo y gana LLA" y recordó que "en estas elecciones se ganan por un voto".

También cuestionó el intento del oficialismo nacional en que en los cómputos se muestren en conjunto los resultados nacionales, para que el peronismo no sume a todas las alternativas que no tienen la denominación Fuerza Patria. "Están haciendo un giso de liebre sin liebre, van a tratar de mostrar que con 35 o 36 puntos para decir que ganó Milei y tiene el apoyo", conjeturó.

De todos modos, afirmó que este domingo "que las urnas le van a pedir respeto por la Constitución, por el parlamento, la oposición, por las gente, por las personas con discapacidad y los jubilados", pero aclaró: "Es lo mínimo".

En ese marco, pasó al orden económico y pidió que con el mensaje de las urnas Milei "entienda que está perjudicando" incluso "a su propio electorado".

Para Kicillof, el gobierno de Milei acudió al "prestamista en última instancia", en alusión al swap acordado con Estados Unidos y la posibilidad de un nuevo desembolso si LLA gana las elecciones.

"Si te va bárbaro, no te tienen que rescatar. Y el que te rescata dice 'están muertos'", lanzó, en alusión a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.