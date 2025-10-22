Este martes hubo dos malas noticias para la administración de Javier Milei que tiene que enfrentar todavía tres ruedas críticas en el mercado de cambios antes de las elecciones legislativas del domingo 26: el Tesoro de Estados Unidos se corrió y dejó de vender dólares baratos y el BCRA se quedó sin municiones para intervenir en el dólar futuro y empezó a liquidar los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional.

El mercado avisó que va a mantener la dolarización de pesos por una lógica simple; si el oficialismo libertario hace una mala elección como adelantan las encuestas de humor social y de intención de votos, porque se espera una crisis del gobierno de Milei y una devaluación sin red de contención y, si hay sorpresa o logra instalar que el resultado fue positivo, igual se estima que el tipo de cambio está atrasado y habrá corrección, más temprano que tarde.

El dólar denominado A3500, que se utiliza para liquidar operaciones financieras, cerró en el récord de 1484,75 pesos y el mayorista 1.490,5 pesos.

La presión se extendió también a la divisa en el mercado financiero y subieron 2,5% el MEP a 1.591,57 pesos y 2,4% el CCL, a 1.607,69 pesos. La brecha con el oficial se va ampliando a 5,10% para el MEP y 6,10% para el CCL, lo que se transmite en un incremento de la expectativa de devaluación que genera una nueva aceleración de la inflación.

Récord de divisas en el sistema financiero

El proceso de dolarización llevó a un récord los depósitos en divisas en el sistema financiero, que alcanzaron el 17 de octubre, último dato disponible, los 35.171 millones de dólares y también es récord el nivel de imposición de esos depósitos en plazos finos, que subieron 36 millones el viernes pasado a 7.332 millones de dólares.

Esos números podrían ser positivos, reflejarían confianza en el sistema financiero, si no estuvieran acompañado ese mismo día por la caída del efectivo en poder de los bancos por 495 millones (el día anterior habían importado 434 millones en billetes) y por el goteo permanente de depósitos por ventanilla, que se expresó esta semana en el pedidos de billetes por unos 130 millones de dólares.

El último informe de la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis, expresó la base del proceso de dolarización que no se logró detener primero con la famosa anécdota de John Pierpont Morgan (no alcanzaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldo a Milei ni los sucesivos posteo del secretario del Tesoro, Scott Bessent), ni después con las intervenciones directas se estima por un monto cercano a 1.000 millones de dólares que vendió el Tesoro estadounidense en el mercado argentino.

La duda es "si la idea de Trump es ayudar a Milei a estabilizar la economía de cara a la elección de medio término para, luego, corregir el programa macroeconómico de la mano de, fundamentalmente, una devaluación; o, por el contrario, si Trump está dispuesto a financiar el déficit externo que genera un dólar barato más allá de la elección de medio término y con la mirada puesta en garantizar un segundo mandato por parte de LLA".

Lo único concreto es que "el rescate no cambia la naturaleza del problema externo de Argentina: mientras que el influjo de dólares avanza a la velocidad de las decisiones de la inversión extranjera directa en sectores claves (energía y minería, principalmente), la salida avanza a la velocidad del consumo de bienes importados, del déficit de la cuenta de turismo y de la demanda de dólares para ahorrar por parte de las personas físicas luego de la salida (parcial) del cepo".

Mientras se mantenga ese esquema de dólar barato, la decisión de dolarizar seguirá más allá del resultado electoral hasta que llegue la corrección cambiaria o Trump detenga la intervención como pareció suceder este martes cuando a mitad de rueda aparecieron órdenes de venta por debajo del techo y una vez consumidas no volvieron a colocarlas hasta que el BCRA intervino en el techo.

El BCRA pierde margen de maniobra y el mercado apuesta a la dolarización ante la incertidumbre electoral

El mercado percibió además que el BCRA agotó el cargador que le permitía intervenir vendiendo contratos de dólares futuros, que garantizan una cobertura frente a una devaluación de la divisa en el mercado oficial. O por lo menos así pareció por el volumen operado, de 837 millones, el segundo más bajo del mes solo explicable porque la entidad monetaria no tuvo capacidad de intervenir.

Hubo, en cambio, la intención de intervenir ofreciendo un bono dólar link con vencimiento dentro de 9 días, el D3105, a un rendimiento de 421% de TEA. El precio “de regalo” solo fue comprensible si el BCRA era el vendedor en un intento de dar cobertura para bajar la presión sobre el mercado del dólar.

Una Alyc con fuerte presencia entre inversores internacionales, Centaurus, envió un informe a sus clientes elaborado sobre una conversación con el titular de la consultora Isonomía, Juan Germano, en el que expresaron que tienen "una visión positiva" sobre una recuperación del valor de los activos, "ya que los bonos ya incorporan gran parte de la distribución negativa del resultado electoral, y el gobierno ya envía señales sobre las políticas postelectorales: una coalición electoral más amplia, reformas estructurales y acumulación de reservas, mientras que un tipo de cambio flotante parece condicionar el resultado electoral".

Las tres ruedas que quedan para las elecciones permiten apostar a la devaluación, dolarizando carteras, la más elegida por el mercado, o a la reconstrucción del poder político de Milei que garantice el acompañamiento de Trump, que por ahora no seduce.