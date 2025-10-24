A dos días de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán este viernes con Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, uno de los bancos estadounidenses que interviene en el mercado cambiario para pisar el dólar y contenerlo dentro del esquema de bandas negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La reunión del Gobierno Nacional con el banco, que también está detrás de un presunto préstamo de US$ 20 mil millones para reforzar el swap de Donald Trump, se realizará en un lujoso hotel del centro porteño.
Milei y Caputo se reúnen con el banco estadounidense JP Morgan
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Gobierno se reunirá con uno de los bancos más importantes del mundo y que es clave en el salvataje financiero que Milei fue a buscar a EEUU.
Hace 1 hora
Una economía para pocos: el consumo en supermercados volvió a caer en agosto
Las ventas de las grandes cadenas reflejaron la crisis de la economía productiva y la incipiente recesión.
El consumo en supermercados volvió a caer en agosto según el último informe del INDEC
El consumo en supermercados volvió a caer en agosto respecto al mes previo y se mantiene en mínimos históricos, con cifras de estancamiento que se extienden hasta septiembre.
Hace 1 hora
Claves para anticipar el resultado de las elecciones del domingo
Con las encuestas prohibidas por la veda, existen otros mecanismos para analizar el escenario electoral de cara al domingo y tratar de adelantar que pasará en los comicios nacionales legislativos que el gobierno de Milei consideran fundamentales para su futuro político.
Con las encuestas de intención de voto desacreditadas como instrumento de pronóstico electoral, en la previa de las elecciones del domingo surgen herramientas alternativas que permiten una aproximación anticipada al resultado. Son indicadores que vienen funcionando como predictores electorales, cálculos matemáticos sobre la base de las elecciones provinciales y análisis cualitativos elaborados por especialistas. Mirados en su conjunto ayudan a entender al menos cuáles son las claves que definirán los comicios del 26O, decisivos para el gobierno de Javier Milei.
Hace 2 horas
Fuerza Patria le apuntó a la "estafa libertaria" y Milei al "Congreso destituyente"
El gobernador Kicillof y Sergio Massa cerraron en San Martín en postal de unidad junto a los candidatos bonaerenses. El presidente Milei encabezó un acto en Rosario con todos los principales postulantes libertarios.
Las campañas para las elecciones legislativas del domingo cerraron este jueves en la tónica de los últimos días. Sin un gran acto central, Fuerza Patria realizó su principal actividad en San Martín con el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y los candidatos bonaerenses Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois sobre el escenario. "Milei vino a sacarle la plata del bolsillo al que más la necesita y dársela a a las corporaciones y la timba", sostuvo Kicillof en su mensaje. Lo calificó como "la estafa más grande de la historia argentina". Por la noche, el presidente Javier Milei subió a los principales candidatos de La Libertad Avanza de todo el país con un discurso antipolítica parecido a aquellos de la campaña 2023, poco inclinado a abrirse a gobierno más amplio como le pidieron desde Estados Unidos. "Pese al Congreso destituyente, que atacó el programa de gobierno, llegamos de pie a las elecciones. A partir del domingo, va a cambiar en serio la Argentina", subrayó.
Hace 2 horas
Sorpresivo cambio de humor en los mercados y se teme un efecto Elypsis
El Tesoro de Estados Unidos saturó de dólares el mercado oficial y frenó el alza de la divisa, mientras el rumor de encuestas que mejoran la expectativa electoral del oficialismo se trasladó al valor de los bonos y acciones que registraron una importante recuperación de precios. Advierten por el “efecto Elypsis”, por la consultora que alteró precios del mercado con una encuesta que daba ganador a Macri
El mercado registró este miércoles una importante mejora, tanto para el valor de los bonos públicos y de las acciones privadas como del precio de la divisa en el mercado oficial y financiero, de la mano de una nueva intervención con fuerte ventas de dólares, junto con el rumor de encuestas que mejoran la electoral del oficialismo.
Hace 2 horas
El "caputista" Quirno va a Cancillería y ahora el que renuncia es Cúneo Libarona
En el Gobierno salieron a cruzar al exministro de Justicia por renunciar a 3 días de las elecciones. "Hay dos pelotudos que se olvidaron de que integran un Gobierno", afirmó un funcionario en referencia también a Gerardo Werthein. Hoy se dio a conocer a su sucesor: Pablo Quirno, hombre de Luis y de buena relación con Santiago Caputo.
El Gobierno vive una crisis interna profunda y no pudo contener dos portazos inesperados a días de las elecciones: a la renuncia de Gerardo Werthein se le sumó hoy la de Mariano Cúneo Libarona. En Casa Rosada hay furia contra ambos. "Hay dos pelotudos que se olvidaron de que integran un Gobierno", afirmó un alto funcionario ante El Destape.
Hace 2 horas
Recesión, consumo deprimido y familias endeudadas: así llega Milei a las elecciones
La economía no resiste mucho más. En el frente cambiario se da por hecho una devaluación mientras la recesión toca la puerta. El consumo no encuentra piso y las familias se endeudan para sobrevivir.
El contexto en el que se darán las elecciones legislativas nacionales combina un consumo debilitado, el ascenso de la deuda familiar y una inflación que, aunque contenida en torno al 2% mensual, muestra señales de aceleración. La actividad económica adolece al borde de la recesión, mientras el dólar oficial y los paralelos exponen la tensión entre la demanda de cobertura y los límites del esquema de bandas.