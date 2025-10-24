Milei y Caputo se reúnen con el banco estadounidense JP Morgan

Las campañas para las elecciones legislativas del domingo cerraron este jueves en la tónica de los últimos días. Sin un gran acto central, Fuerza Patria realizó su principal actividad en San Martín con el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y los candidatos bonaerenses Jorge Taiana, Jimena López y Juan Grabois sobre el escenario. "Milei vino a sacarle la plata del bolsillo al que más la necesita y dársela a a las corporaciones y la timba", sostuvo Kicillof en su mensaje. Lo calificó como "la estafa más grande de la historia argentina". Por la noche, el presidente Javier Milei subió a los principales candidatos de La Libertad Avanza de todo el país con un discurso antipolítica parecido a aquellos de la campaña 2023, poco inclinado a abrirse a gobierno más amplio como le pidieron desde Estados Unidos. "Pese al Congreso destituyente, que atacó el programa de gobierno, llegamos de pie a las elecciones. A partir del domingo, va a cambiar en serio la Argentina", subrayó.