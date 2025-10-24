A qué países del mundo van las exportaciones de litio de la Argentina

Las compañías automotrices a nivel mundial están atravesando un cambio radical. Más allá de la velocidad con que se dé en los distintos países, la industria automotriz, uno de los motores fundamentales de la economía global, en las próximas décadas va a reemplazar el uso de los combustibles fósiles por la electromovilidad. Esta industria también es uno de los escenarios importantes donde se juega la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El país asiático le saca una buena ventaja a su competidor, que llega décadas tarde en la disputa mundial por asegurarse minerales críticos (litio) y tierras raras, entre otros insumos. China concentra el 70% de la producción mundial de vehículos eléctricos. Estados Unidos ni siquiera es el segundo jugador, ya que aparece recién después de Europa, liderada Alemania.

En esta transición hacia la electromovilidad, el litio se convirtió en un producto estratégico porque es clave para la fabricación de las baterías que alimentan a los vehículos eléctricos, teléfonos, computadoras y otros productos tecnológicos. La Argentina, que hoy es el quinto productor mundial de litio -está lejos de Australia y Chile que encabezan el ranking-, podría incrementar sus exportaciones y convertirse en uno de los máximos productores.

Los proyectos en producción que hay en Salta, Catamarca y Jujuy exportan todo el volumen elaborado en el país. Los proyectos están a cargo de las empresas chinas Ganfeng Lithium y Zijin; Rio Tinto, principalmente de capitales ingleses; Posco de Corea del Sur; Lithium Argentina, que este año pasó su sede de Canadá a Suiza; y Eramet de Francia.

Destinos

En este escenario, los destinos actuales de las exportaciones de litio de la Argentina tienen un claro dominante: China. Entre enero y septiembre, el gigante asiático adquirió el 73% de lo producido en el país.

Detrás, lejos, está Estados Unidos con un 11% de las exportaciones. Luego siguen Corea del Sur y Alemania, que importan el 5% cada uno del litio argentino. Los datos surgen del Informe Mensual de octubre de la Secretaría de Minería de la Nación. El restante 6% se distribuye en distintos mercados.

En septiembre la Argentina exportó un total de US$ 89 millones (Chile exporta mensualmente alrededor de US$ 150 millones), “lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados de 65,1%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes analizado”, detalla el trabajo.

Sin embargo, cuando se comparan las exportaciones de litio del país de septiembre de 2025 con el mismo mes de 2021, el cambio es significativo, ya que la Argentina hace cuatro años no superaba los US$ 15 millones mensuales exportados, incluso con un precio de la tonelada varias veces superior al actual.

También en septiembre el litio explicó el 15,9% de las exportaciones mineras totales del país. El incremento interanual de los envíos al exterior se explica “por un aumento en los volúmenes exportados del 70%”, ya que el precio de la tonelada a nivel internacional cayó alrededor de 80% entre 2023 y 2025.

En los primeros nueve meses del año “las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 594 millones, creciendo un 38,4% interanual y representando el 14,1% de las exportaciones mineras totales”, según los datos de la cartera minera. En cuanto a las cantidades, entre enero y septiembre las exportaciones de litio se incrementaron un 60,5%.

Exportaciones mineras

Según el informe del gobierno, los principales destinos en dólares del sector minero argentino en lo que va de 2025 fueron Suiza (principalmente oro) que abarca el 38%, Estados Unidos con 17%, China un 16%, India 9%, Canadá 7%, Corea del Sur y Alemania con 3% cada uno y cierran la lista Bélgica y Brasil con porcentajes menores.

A nivel sectorial, las exportaciones mineras entre enero y septiembre totalizaron US$ 4.213 millones, que representaron el 6,7% del total del volumen de exportaciones del país. En ese período, la minería metalífera exportó por US$ 3.485 y alrededor de US$ 3.000 millones lo explica el oro.

El resto de las exportaciones metalíferas son de plata, ya que la Argentina no produce cobre desde 2018. Luego figura el litio con exportaciones por US$ 594 millones y el resto (no metalífero como cales y piedras) por US$ 134 millones.