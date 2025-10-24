El domingo, cerca de las 21, Javier Milei sabrá si puede arañar el tercio del Congreso para, por lo menos, voltearle leyes a la oposición, si puede mostrarle a Estados Unidos algo que se parezca a un triunfo para seguir pidiendole dólares para quemar y con eso garantizado, gobernar dos años más. Horas antes de que esto ocurra, La Libertad Avanza (LLA) ultima los detalles de la fiscalización, apuesta a que el ausentismo sea menor que en las elecciones provinciales de este año y busca apagar incendios internos entre distintas facciones del oficialismo nacional.

Voces de LLA como de sus socios del PRO señalaron a El Destape que están fuertes en fiscalización en la provincia de Buenos Aires, territorio principal en cantidad de electores, añadiendo que con la Boleta Única de Papel (BUP) hará más fácil el cuidado de los votos y erradicará vicios como el robo y rotura de boletas. Lo cierto es que también el sistema de votación es nuevo.

"Con LLA estamos evaluando repetir lo que hicimos en 2023, en el balotaje: una fiscalización de base y, encima de eso, una de refuerzo, con un esquema de backup para los lugares donde pueda haber algún problema", explicaron voces amarillas. Fuentes del team violeta acotan que en el interior de la provincia "se hace más fácil" el control de la boleta, pero descartan que cualquier resultado que se de, a favor o en contra, no será a causa de la fiscalización.

De las dos partes de la sociedad electoral desmienten el episodio que afirmaba que el PRO habría retirado sus fiscales de La Matanza. "Es lógico, llevan años peleandose", dijo una fuente que conoce de primera mano el armado mileista de la provincia de Buenos Aires. Los señalados en la disputa eran el diputado nacional del partido amarillo Alejandro Finocchiaro y el dirigente de LLA Luis Ontiveros, ambos con asiento en el municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires. Según acotaron, la cuestión se ordenó despues que "los cagaron a pedos".

"El PRO está cien por ciento disponible para dar apoyo, al igual que hicimos en el ballotage del 2023, que funcionó muy bien. Estamos hablando del distrito más grande del país, en el que se necesitan unos 4.000 fiscales", agregaron voces del partido que fundó Mauricio Macri.

La elección nacional tiene como antecedente desfavorable los comicios para la Legislatura y los concejos delibertante bonarense en los que Fuerza Patria le sacó más de quince puntos a LLA. Al igual que en otras jurisdicciones que fueron a las urnas, hubo un alto nivel de ausentismo en la provincia de Buenos Aires."Presumimos que va a ver unos puntos más de presentismo en la provincia", afirmaron voces mileistas, mientras que desde el PRO arriesgaron que será de "alrededor del 70%".

Milei descartó cerrar la campaña en la provincia de Buenos Aires y optó por hacer las últimas actividades en Córdoba y Santa Fe, para levantar a la representación local de LLA. Como se señaló en este medio, el cierre en la provincia de la bota tuvo como subtrama la batahola interna entre los trolls Las Fuerzas del Cielo y el diputado provincial electo Ramón "Nene" Vera.

Oriundo de Moreno, Vera está bajo el mando del armador provincial de LLA, Sebastián Pareja. Las Fuerzas del Cielo son la representación física de la militancia virtual del mileismo, que tiene como uno de sus nombres más encumbrados a Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan". En definitiva, una réplica a escala de la disputa interna del gobierno de Milei: por un lado, el sector de base territorial del partido violeta, que lidera la titular del partido, Karina Milei; y por el otro, los trolls caracterizados, que responden al asesor presidencial, Santiago Caputo.

"Vera tiene sangre en las venas y hace un año que lo vienen matando. Estos pibes son un cachivache que se creen un faro que ilumina occidente", dijo una voz que milita en LLA bonaerense. El día después del domingo (y su resultado) revelarán si este enfrentamiento tendrá consecuencias.