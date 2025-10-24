Elecciones sin pan y sin facturas: molineros no entregarán insumos hasta el lunes

Este domingo de elecciones peligra la tradicional escena en que suele entregarse a modo de ofrenda a los responsables de la mesa una docena de facturas, al menos en la provincia de Buenos Aires. Los panaderos bonaerenses advirtieron que los molinos ya les notificaron que a partir de este viernes no entregarán pedidos hasta después de las elecciones legislativas nacionales.

Las empresas “están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”, se quejó Martin Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y uno de los principales referentes la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN), luego de que las molineras les avisaran que no entregarán pedidos hasta después de las elecciones legislativas del domingo.

“Están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”, detalló Pino. “Desde hoy (viernes), nos avisaron que quedan suspendidas las ventas hasta la semana que viene”, informó Pinto. “Siguen digitando si los argentinos pueden comer o no, de acuerdo a cómo resulten los comicios para el gobierno”, se quejó el directivo de CIPAN.

Desde la Federación Argentina de Industrias del Pan (FAIPA) sugirió a sus afiliados “no realizar compras” bajo esa modalidad y rechazar “de manera categórica” lo que consideraron “una especulación” de parte de los molinos. Pero ante el reclamo de los panaderos, varios comenzaron a dar marcha atrás. “Es algo terrible lo que sucede porque va en contra de la normativa que da la AFIP, también en contra del código civil y comercial y en contra de nuestra moneda. Son dos o tres vivos que tienen el monopolio de la materia prima y quieren dolarizar la mercadería”, explicaban desde el sector.

Panaderos en crisis

Los industriales panaderos bonaerenses, atraviesan una profunda crisis desde la asunción de Javier Milei, con una histórica baja del consumo, constantes aumentos de materias primas y miles de cierres de panaderías. Ahora, temen que vuelvan a subir los precios, en caso que los resultados electorales sean adversos para el gobierno nacional.

Según cifras de CIPAN, en los últimos 18 meses cerraron ajaron sus persianas más de 1.700 panaderías en todo el país, lo que representa entre 10 mil y 15 mil empleos perdidos. La situación fue descripta como “casi terminal”, producto del ajuste económico y la fuerte caída del consumo. “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, describió Pinto.

Según la entidad, el consumo de pan cayó 55% en los últimos dos años, mientras que el de pastelería se desplomó 80%, reflejando el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo en los hogares argentinos.

A la caída del consumo de este tipo de productos se le sumó la continua suba de precios de las materias primas que se utilizan para su producción, como la harina, la levadura o la grasa, que aumentaron en los últimos meses muy por sobre el índice de inflación. Este incremento afecta a todos los insumos básicos: harina, margarina, azúcar, grasa, levadura.

En el marco del Día Internacional del Pan (16 de octubre), panaderos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires realizaron el viernes un Panazo en Merlo. La protesta se materializó con la entrega gratuita de 4 mil kilos de pan en apenas una hora, buscando visibilizar la crisis que atraviesa el sector. La Cipan y sus centros asociados remarcaron que la medida fue un llamado de atención frente a un escenario donde la continuidad de cientos de comercios está en riesgo.