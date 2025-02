Milei vuelve a viajar a EEUU, mientras crecen denuncias por la estafa cripto

Era la primera vez que en una crisis de Gobierno no estaba involucrado directa o indirectamente Santiago Caputo. Fondos de la SIDE, universidades, veto a los jubilados y hasta con la causa Alimentos quedaba salpicado de una u otra manera. Pero con la estafa cripto no había tenido relación. De hecho, en una de sus cuentas fantasmas el viernes por la noche, tras el tuit de Javier Milei, escribió que "las cuentas del Presidente estaban siendo atacadas". Tuvo que borrar y pedir perdón porque el mandatario filtraba que no había sido hackeado.