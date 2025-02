"Estafador": contundente descargo de legisladores riojanos contra Milei por la estafa cripto

El pasado viernes 14 de febrero, el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X (Ex Twitter) la memecoin $LIBRA, una estafa de criptomonedas que hizo ganar en pocas horas casi 90 millones de dólares a un puñado de inversores, y estafó a otros miles. En este contexto, distintos legisladores de La Rioja se expresaron en contra de la estafa promocionada por el Presidente.

A través de una entrevista con Radio Independiente, el senador Fernando Rejal señaló que se van a presentar proyectos en ambas cámaras legislativas a los fines de restringir facultades al presidente Milei. En análisis procedente, Rejal consideró que "el órgano legislativo le dio facultades cuando no debería haberlo hecho, ya que el Congreso estaba funcionando con normalidad". Asimismo reconoció: “Son cuerpos colegiados que tomaron la decisión por mayoría y ahora están arrepentidos, tratando de que se retome la normalidad y esas facultades que no son propias vuelvan a estar en la función que corresponden”.

Por su parte, el diputado Ricardo Herrera, a través de sus redes sociales, respondió al presidente luego de que este último publique su explicación sobre el escándalo cripto en el que aseguró no estar "interiorizado en los pormenores del proyecto". Ante esto, Herrera replicó: "No te hagas el ingenuo, sos Dr en Economía, y mucho menos el enojado, hacete cargo de la cagada que hiciste, ESTAFADOR (sic)".

Días después, el diputado mostró su apoyo al proyecto presentado por Unión por la Patria (UxP) para removerle las facultades delegadas a Javier Milei. Fue así que se expresó a través de su cuenta X (ex Twitter): "Desregulaciones, privatizaciones, quita de subsidios y beneficios, desfinanciamiento, etc y todo, gracias a esas facultades que le delegó el Congreso. ¿Qué más hace falta para que se den cuenta que este Presidente no puede gozar de ése superpoder?".

Por último, la diputada Gabriela Pedrali ironizó también sobre la justificación de Milei para haber publicado el tuit: "Seguí interiorizándote así…que este último año desmantelaste el sistema de protección de DDHH, recortaste educación y salud, aniquilaste el arte y cultura, desfinanciaste ciencia y técnica, tiraste por la borda 200 años de política exterior y ahora promoviste una gran estafa". "No podemos seguir dejando estas facultades extraordinarias en manos de una persona a la que han denunciado por estafa cientos de personas en diferentes partes del mundo", concluyó la legisladora, mostrando su apoyo al proyecto enviado por su bloque.

El armado de $Libra y sus creadores

En uno de los pasajes de la conversación que Javier Milei mantuvo con TN, el Presidente sostuvo que no había ningún funcionario del Gobierno involucrado en el tema. No obstante, contradiciendo al ministro Luis Caputo quien dijo que el mandatario cometió "un error que él mismo reconoció", volvió a asegurar que para él no había falla en su manera de obrar. Al respecto, el jefe de Estado habló sobre cómo le llegó el proyecto y contó cómo conoció a Hayden Davis, el empresario que lanzó $LIBRA y que se autodenominó "asesor". Apuntó que tuvo encuentros en el Tech Forum que organizó Mauricio Novelli -otro de los nombres claves en este escándalo-.

Con respecto a Haylen Davis, el presidente Javier Milei no hizo referencia a que el propio empresario se hizo llamar como "asesor del gobierno argentino" en un video publicado el último fin de semana. Sobre ese tema no hubo comentarios, pero sí tomó otra parte en la que Davis sostiene que las cripto no son la especialidad. "El propio Davis dice que yo de criptomonedas no sé nada. Mi especialización es crecimiento económico con o sin dinero", sostuvo Milei. "Soy un tecnoptimista, y conociendo los límites que tiene el mercado de crédito y dada las restricciones -porque Argentina no tiene mercado de capitales-, si alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear un proyecto de Argentina me parece interesante", aclaró.

Con respecto a Novelli, no lo nombró ni le echó la culpa de nada, sino que en la charla trató de resaltar su trabajo luego de haberse encontrado varias veces en varias oportunidades. Justamente, sobre el cierre de la jornada surgió un comunicado de Tecno Forum en el que se desligó del proyecto cuestionado. "No tenemos nada que ver con los fondos conseguidos por el lanzamiento de Libra, ni tenemos ningún tipo de acceso a los mismos. Nada sabemos del dinero generado por el token más allá de la información de público conocimiento que brinda la empresa", reforzó Milei.