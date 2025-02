Luis Caputo defendió a Milei por la estafa y admitió que en el mundo cripto hay "timberos"

En medio del escándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei por la estafa de $LIBRA, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió al mandatario y afirmó que "no es un acto de gobierno, es algo que hizo el presidente desde su cuenta personal, por lo cual no involucró fondos públicos". Y agregó: "No hubo dolo, ni delito, ni corrupción".

"Voy a la guerra con este presidente, jamás haría anda para beneficiarse él. Fue un error que él mismo reconoció. Pongo las manos en el fuego", definió Caputo. En ese sentido, profundizó en la defensa a Milei: "Él difundió un proyecto que el pensó era pro Argentina. Lo de decirle estafador es absurdo".

Caputo reconoció que en el mercado cripto hay "timberos"

"Las criptomonedas son un mundo muy chico, hay timberos y ultra especialistas. Seguramente unos vivos lo usaron y defendió un proyecto que era bueno para él. No hablé con el presidente de este tema", reconoció Caputo. Respecto a las repercusiones internacionales, señaló: "No recibí un mensaje del exterior. Esto no cambia la política económica".

Según su mirada, el escándalo "no afectará la negociación con el FMI", aunque sostuvo que la "prensa internacional lo utilizará para querer damnificar la credibilidad del presidente". Y sumó: "A la gente no le cambiará nada en su vida. No hubo ningún delito. Fue un error que reconoció inmediatamente y para mi es un tema terminado".

Fuerte caída de la Bolsa tras el escándalo por el token LIBRA

Las acciones del S&P Merval bajaron casi 4% en el primer día de operaciones luego del escándalo con el token Libra protagonizado por el presidente Javier Milei. En tanto, en la cotización local, los bonos en dólares se hundieron más de 4%.

Las acciones que lideran las caídas fueron BBAR recortando más de 10%. Le siguieron Grupo Financiero Galicia con -9% y Edenor con -8%. Los bonos en dólares se hundieron más de 4% liderados por el Bonar 2035 que recorta -4,1%; seguido por el Bonar 2041 que cede casi 4% y el Global 2038 que cae -3,5%.

Este lunes no hubo negociación ni liquidación de operaciones en Wall Street por feriado federal en Estados Unidos. Todo esto sucedió en el marco de la promoción por parte de Milei de una criptomoneda cuyo presunto fin era el financiamiento de proyectos en Argentina.

De todas formas, pocas horas después, tras una abrupta caída de la cotización (que había subido fuertemente tras el post original de Milei), el propio Milei aclaró en la red social X que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto" y que "luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión". Por esto último, Milei borró el post original y negó estar vinculado al proyecto promocionado inicialmente.